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El-Sen grev başlattı

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:36
El-Sen grev başlattı
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SENDİKA BUGÜN SAAT 16:00 İTİBARIYLA TÜM BÖLGE AMİRLİKLERİ’NDE VE TESİS ŞUBE AMİRLİĞİ’NDE GREV KARARI ALDIĞINI DUYURDU

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 16.00 itibarıyla tüm Bölge Amirlikleri’nde ve Tesis Şube Amirliği’nde grev kararı aldığını duyurdu. Halkın içinin rahat olmasını isteyen El-Sen, arızalara müdahale edeceklerini bildirdi. 

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, "dün sabahtan itibaren gündeme getirdikleri yüksek borcu olan ve kuruma ödenmemesine rağmen enerjileri kesilmeyen ve/veya kesilse de KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yasadışı bir şekilde bağlanan kurum, kuruluş ve özel işletmelerin enerjilerini" bağlamadıklarını bildirdi.

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Kaşif, sendikanın nizamnamenin 19’uncu maddesini yerine getirmeyerek suç işlediğini savunduğu KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapmadığını yaptığını ve toplumsal adaleti sağladıklarını kaydederek "Pazartesi gününden itibaren de adaleti tehsis etmek için kesmelere devam edeceğiz. Hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Kaşif yazılı açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun UBP'li üyelerinin nizamnamenin 19’uncu maddesine dayanarak aldığı kararın kendilerince hükümsüz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu karar halkın değil kuruma borcunu ödemeyenlerin ve yönetim kurulunun hizmet ettiği partiye yaranmaktan başka bir şey değildir. Sendika olarak bu despot tavır karşısında bugün saat 16:00 itibarıyla tüm Bölge Amirlikleri’nde ve Tesis Şube Amirliği’nde grev kararı almış bulunmaktayız. Halkımızın içi rahat olsun, biz onları mağdur etmeden, arızalara müdahale ederek ama mevcut UBP’li Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de dikta tutumlarına boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğiz. Tüm paydaş sendikalarımızı ve toplumumuzu haklı mücadelemizde bize destek olmaya çağırıyoruz." 

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Son Güncelleme: 19.09.2020 20:04
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