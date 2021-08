EL-SEN eylem yaptı

Yönetim Kurulu düzeyindeki eyleme, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve bazı milletvekillerinin de aralarında olduğu Bu Memleket Bizim Platformu çatısı altındaki siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak, destek verdi.

“Dilene Dilene Değil, Direne Direne Kazanacağız”, “Özelleştirmeye Hayır” pankartları ve “Çözüm Yatırımlardır, Zamlar Değil”, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz Kurumumuza Sahip Çıkıyoruz”, “Son Kale Kıb-Tek Yaşatma Savaşımız Bitmeyecek” yazılı dövizler taşınan eylemde, polis geniş güvenlik önlemi aldı.



BIÇAKLI

Eylemde ilk sözü El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı aldı. Bıçaklı, eylemde polisin aldığı güvenlik önleminin fazla olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.



“ÇOK ÜZÜLDÜM”

Her gün ülkede polis eksikliği olduğu söylendiğine işaret eden Bıçaklı, “Demek ki yokmuş… Kimi, kimden koruyorsunuz, çok üzüldüm. Buraya gelen arkadaşlara da yazık…” şeklinde konuştu.

Son dönemde Kıb-Tek’in üzerine kara bulutlar dolaştığını ifade eden Bıçaklı, göreve gelindiğinde her şeyin ucuzlatılacağının söylendiğini ancak her gün her yere zam yapıldığını söyledi.

Bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını ve kurumun sıkıntıya sokulmaya çalışıldığını savunan Arslan Bıçaklı, bunun nedeninin bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan AKSA ile alım sözleşmesinin uzatılmak istenmesi olduğunu ileri sürdü. 2 yıl aşkın süre önce sendika ile hükümet arasında protokol imzalandığına dikkat çeken Arslan Bıçaklı, “45 gün içerisinde 4 tane 60 megavat karşılığı yeni santral yatırım yapılacaktı. Bugünlere gelmeyelim, bölge bölge elektrik kesilmesin, bidonlarla santrale mazot taşınmasın diye… Toplum için yaptık biz bunları” ifadelerini kullandı.

Yıllardır Kıb-Tek çalışanının 1 Türk Lirası maaş artışı istemediğini dile getiren Bıçaklı, “Çalışan, bu toplumun geleceği için verdi mücadelesini, bütün mücadelesi de odur” diye konuştu.

Tahsilatın yapılamadığı gerekçesiyle o bölümün özelleştirilmesini talep edenleri de eleştiren Bıçaklı, gariban insanların borcu olduğu gerekçesiyle elektrikleri kesilirken trilyonlarca borcu olanların kesilmediğini savundu.



“KIB-TEK HAYIR KURUMU DEĞİLDİR”

“Kıb-Tek hayır kurumu değildir” diyen Bıçaklı, her kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun tükettiği enerjinin faturasını ödemek zorunda olduğunu kaydetti. Ödenmediği zaman Kıb-Tek’in bankalardan borç aldığını, faiz ödediğini ve o faizi gününde ödeyen vatandaşa da yansıttığını söyleyen Bıçaklı, “Ne suçu var gününde borcunu ödeyen insanların?” diye sordu.

Hükümetin Anayasa’yı çiğnediğini de iddia eden Bıçaklı, eksik milletvekili yerine Haziran’da seçim yapılması gerekirken, yapılmadığını belirtti. Bıçaklı, konuşmasının sonunda hükümete istifa çağrısı yaptı.



ÖZKIRAÇ: “TEK AMACIMIZ TOPLUMU BİRAZ DAHA DUYARLI HALE GETİRMEK”



“Toplumun bu konularda duyarsızlığı devam ettiği müddetçe, bugünleri de arayacağız” diyen Kubilay Özkıraç, KTHY ve Sanayi Holding örneklerini hatırlattı.

Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Özkıraç, “Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği de yıktı geçti. Son kez uyarıyoruz. Yapacağımız eylemler sizi o koltuklarda değil, bu ülkeden de kovacaktır” iddiasında bulundu.



“TEK YOL YATIRIM”

Toplumun daha sağlıklı, güvenli ve çevreci bir enerjiye ihtiyacı olduğunu yıllardır dile getirdiklerini belirten Özkıraç, bunun tek yolunun yatırım olduğunu vurguladı. “Toplum duyarlılığını yitirirse, yaşayacağımız bir ülke bulamayacağız” ifadelerini kullanan Özkıraç, son aşamada olunduğunu ve bir başkaldırıya ihtiyaç olduğunu savundu ve “Dilenmeyeceğiz, direnerek kazanacağız” dedi.



AŞAM: “ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Bu Memleket Bizim Platformu adına söz alan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) Başkanı Koral Aşam, 1974’ten sonra 1995 yılına kadar elektriğe para verilmeden halktan para toplandığını ve yatırım yapılmadığını savundu. 1995 yılında güneyden gelen elektrik kesilince, karanlıkların yaşandığını aktaran Aşam, toplumun kuruş kuruş ödediği paralarla santral yarattığını, kurumu ayağa kaldırdığını belirtti. Ülkede Özal paketiyle özelleştirmeler başlatıldığı zaman ilk önce hedefe Sanayi Holding’in alındığını anlatan Aşam, Kıb-Tek’te de aynı şeylerin yapılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Aşam, Kıb-Tek’in özelleştirilmesi veya batırılmasının önüne geçmek için ellerinde geleni yapacaklarını kaydetti.



TOPLUMA MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI

Eylemde, hazırlanan basın açıklamasını ise El-Sen Basın-Yayın Propaganda Sekreteri Kazım Sakinoğlu okudu.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu üzerinde uzun zamandır oynanan oyunların ana temelinin Kıb-Tek’in özelleştirilmesi olduğu öne sürülerek, “Bu kirli oyuna dün olduğu gibi bugün de karşı duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada, “Gerek kuruma malzeme alınmaması, gerek devletten alacakların tahsil edilmemesi, gerek borçlu yerlerin enerjisini kesen çalışanlara polis yoluyla baskı uygulanması, gerekse de ihalelerin sonuçlandırılmaması ve kurumun şaibe altına sokulması bu zihniyetin niyetini açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Kıb-Tek’in özelleştirilmesi demek, toplumsal mücadelenin kaybedilmesi demektir” denilen açıklamada, toplum olarak ayağa kalkma ve isyan etme zamanının geldiği savunularak, toplum mücadeleye çağrıldı.

Konuşmaların ardından bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı. Bu sırada sendika yetkililerinin bakanlık kapısına gidişine izin verilmeyince kısa süreli gerginlik de yaşandı. Eylem sonunda, bakanlık binasına yumurta atıldı.