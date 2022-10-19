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El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi

El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:00
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi

Tuğcu: “Kıb-Tek hükümetin bakkal dükkânı ya da hayır kurumu değil”

 Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun son iki yılda yasa gücünde kararnameyle dördüncü kez borç faizlerinin silinmesi kararı aldığını söyleyerek, bu kararın iptalini istedi.

 

Bu kararı “Kıb Tek’e ve borcunu günü gününde ödeyen fakir fukaraya haksızlık” ve “Seçim yatırımı” olarak niteleyen Tuğcu, yazılı açıklamasında, “Bakanlar Kurulu Kıb-Tek’in bankalara ödediği fahiş faizleri de silecek mi? Kıb-Tek’in maliyetin altında satıştan oluşan zararını karşılayacak mı?” sorusuna yer verdi.

 

Doğrudan yakıt alımının borç batağındaki kurumu daha da zora sokacağını, fiyatların fahiş olduğunu söyleyen Tuğcu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciye kolaylık, kamuya menfaat sağlamayacak bu karar, bir zümreyi ‘ödemeyim, af çıksın, borcum silinsin’ düşüncesine itmekten öteye gitmeyecek. El-Sen seçim yatırımı olarak yapılan bu affın derhal iptal edilerek düzeltilmesini talep ediyor. Kıb-Tek hükümetin bakkal dükkânı ya da hayır kurumu değil” ifadelerine yer verdi.

 (RÇ/ÖK)

 

 

 

                          

 

 

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Son Güncelleme: 19.10.2022 15:17
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