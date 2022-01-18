EL-SEN: “Elektrik kesintilerinin tek nedeni Kıb-Tek’e yatırım yapılmamasıdır”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı açıklmasında, “ülkedeki elektrik kesintilerini EL-SEN’ in yaptığına” dair iddiaların “yalan, hadsizce ve ahlaksızca” olduğunu belirtti.
“Özellikle bu kesintilerin seçime yönelik olduğunu söylemek ve muhalefete destek amaçlı yapıldığını iddia etmek utanmazlıktır” diyen Özkıraç, şunları dile getirdi:
Yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması için çabalayan ve bu yatırımlar yapılmadığı takdirde bugünler için ‘karanlıkta kalacağız’ diyen EL-SEN’e kulak vermeyen siyasilerin, sırf kendi sorumluluklarını ve suçlarını yıkmak için trolleri ile birlikte yaptıkları bu saldırılar bizleri kirletmez.
Bugün yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeni siyasetin KIB-TEK’ e yatırım yapmaması ve bu nedenle talebin karşılanamamasıdır. Bu sorumluluğu dahi almaktan korkan bir zihniyetin ülkemize verecek hiç bir şeyi olmadığına inanıyoruz ve bu alçakça yalanlarını kendilerine iade ediyoruz.”