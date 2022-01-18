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EL-SEN: “Elektrik kesintilerinin tek nedeni Kıb-Tek’e yatırım yapılmamasıdır”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeninin; “KIB-TEK’e yatırım yapılmaması” olduğunu kaydetti.

18 Ocak 2022 Salı 16:00
EL-SEN: “Elektrik kesintilerinin tek nedeni Kıb-Tek’e yatırım yapılmamasıdır”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı açıklmasında, “ülkedeki elektrik kesintilerini EL-SEN’ in yaptığına” dair iddiaların “yalan, hadsizce ve ahlaksızca” olduğunu belirtti.

“Özellikle bu kesintilerin seçime yönelik olduğunu söylemek ve muhalefete destek amaçlı yapıldığını iddia etmek utanmazlıktır” diyen Özkıraç, şunları dile getirdi:

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“EL-SEN genel seçimlerde taraf değidir, olmayacaktır da... Sendika olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadığımız gibi hiçbir partinin destekçisi değiliz. Ancak, emek ve yurtsever kesimlerin her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız.

Yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması için çabalayan ve bu yatırımlar yapılmadığı takdirde bugünler için ‘karanlıkta kalacağız’ diyen EL-SEN’e kulak vermeyen siyasilerin, sırf kendi sorumluluklarını ve suçlarını yıkmak için trolleri ile birlikte yaptıkları bu saldırılar bizleri kirletmez.

Bugün yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeni siyasetin KIB-TEK’ e yatırım yapmaması ve bu nedenle talebin karşılanamamasıdır. Bu sorumluluğu dahi almaktan korkan bir zihniyetin ülkemize verecek hiç bir şeyi olmadığına inanıyoruz ve bu alçakça yalanlarını kendilerine iade ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 18.01.2022 17:28
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