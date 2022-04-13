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El-sen direnmeye devam ediyor!

ÖZKIRAÇ: “BİZ UZLAŞMAK İÇİN HER TÜRLÜ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ ANCAK ŞU ANA KADAR HİÇBİR TEMAS OLMADI”

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:15
El-sen direnmeye devam ediyor!


ÖZKIRAÇ: “BİZ UZLAŞMAK İÇİN HER TÜRLÜ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ ANCAK ŞU ANA KADAR HİÇBİR TEMAS OLMADI”
 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) dün sabah ülke genelinde başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. 
“HALKI MAĞDUR ETMEMEK İÇİN ÇOK ACİL ARIZALARA MÜDAHALE EDİYORUZ”
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, dün başlayan eylemin devam ettiğini belirterek, halkı mağdur etmemek için çok acil arızalara müdahale ettiklerini kaydetti.
Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini yineleyen Özkıraç, “Biz uzlaşmak için her türlü görüşmeye hazırız ancak şu ana kadar hiçbir temas olmadı. Bizimle görüşmek isteyen bir devlet yetkilisi yok” ifadelerini kullandı.

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“EYLEMİN NE KADAR DEVAM EDECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERECEK”
“İş bırakma eylemi ne kadar devam edecek ?” sorusu üzerine Kubilay Özkıraç, “Ne kadar devam edeceğine hükümet karar verecek. Biz buradayız” dedi.
El-Sen, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı. El-Sen’in eylem sebepleri arasında şunlar da sıralanmıştı: 
“Oluşacak zarara herhangi bir sübvanse yöntemi gösterilmemesi, kurumun üretim/dağıtım/iletim eksiklikleri hakkında herhangi bir adım atılmaması ve bir deniz aşırı sermaye grubunun üretici olarak ülkemize davet edildiği iddialarıdır.”

 

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Son Güncelleme: 13.04.2022 10:33
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