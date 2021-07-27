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EL-SEN'den KIB-TEK'in daha iyi hizmet verebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çağrı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) “daha iyi hizmet verebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için” mevcut eksikliklerin derhal giderilmesi amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrıda bulundu. 

27 Temmuz 2021 Salı 12:15
EL-SEN'den KIB-TEK'in daha iyi hizmet verebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çağrı

Sendika Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı açıklamada mevcut sıkıntıları dile getirdi. 
Özkıraç, uzun süredir sayaç konusunda sıkıntı yaşayan Kurum’un boş evlerden sayaç söküp ihtiyaç olan yerlere takviye yapmak zorunda bırakıldığını öne sürerek, sayaç ve eksik malzeme alımının yapılmasını talep etti.
Bir kesim çalışanın emekliye çıkması ve çalışma alanının her geçen gün artması nedeniyle her alanda çalışan eksikliği yaşandığını da belirten Özkıraç, gereken niteliklerde istihdam talebine bulundu. 

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Özkıraç, “en büyük ihtiyaç olan jeneratör yatırımı için geç kalındığını” ileri sürerek, uzmanların görüşleri doğrultusunda Kurum’a gerekli yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti: 
“İyi niyetle hem Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, hem de KIB-TEK Yönetim Kurulu’na kamuoyu aracılığı ile çağrı yapıyoruz. Önceliğimiz diyalog yoluyla bu eksikliklerin tamamlanmasıdır. Aynı hassasiyeti ilgili makamların da göstermesini bekliyor, konunun bu zor dönemde eylemsel boyuta geçmemesi için adım atılmasını talep ediyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 27.07.2021 12:24
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