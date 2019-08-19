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EL-SEN'den açıklama...

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 4 adet yeni santral alınması için uluslararası ihaleye çıkılması yönünde bakanlar kurulu kararı olmasına rağmen, mevcut UBP-HP hükümeti tarafından bu kararın hiçe sayılması tarafımızca kabul edilemez bir tavırdır..."

EL-SEN'den açıklama...

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 4 adet yeni santral alınması için uluslararası ihaleye çıkılması yönünde bakanlar kurulu kararı olmasına rağmen, mevcut UBP-HP hükümeti tarafından bu kararın hiçe sayılması tarafımızca kabul edilemez bir tavırdır..."

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06
EL-SEN'den açıklama...

16 Ağustos Cuma günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak süresiz grev kararı almış bulunmaktayız. Geldiğimiz aşamada artık diyalog yoluyla sorunların çözülemeyeceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Birçok kez bu yolu denememize ve gerekli siyasi adımların atılması için tüm önerilerimizi gerek KIB-TEK Yönetim Kurulu’na, gerekse de mevcut hükümete aktarmamıza rağmen ne yazık ki bu kesimler tarafından kurumumuzun ileriye taşınması yönünde herhangi bir niyetin olmadığını görmüş bulunmaktayız.

Özellikle Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti döneminden başlayarak, şu anda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay’ın da içerisinde bulunduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu dörtlü koalisyon hükümeti tarafından da onaylanan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 4 adet yeni santral alınması için uluslararası ihaleye çıkılması yönünde bakanlar kurulu kararı olmasına rağmen, mevcut UBP-HP hükümeti tarafından bu kararın hiçe sayılması tarafımızca kabul edilemez bir tavırdır.

KIB-TEK’in geleceği açısından çok önemli olan bu yatırımın geciktirilmesi ve de yapılmaması demek, kurumumuzun kısa bir süre sonra toplumumuza hak ettiği hizmeti veremeyeceği anlamını taşımaktadır. Süresiz grev kararımızın en önemli sebebi, iki hükümet tarafından alınan bu kararın mevcut hükümet tarafından uygulanmamasıdır. Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen hükümetten ayni şekilde iyi niyetli ve samimi bir karşılık bulamamamız bizi bu kararı almaya itmiştir.

Yine mevcut hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı ekonomik paket içerisindeki Toplu İş Sözleşme düzeninin ortadan kaldırılmaya yönelik girişimi, KIB-TEK’in devletten alacaklarının hükümetler tarafından kurumumuza ödenmemesi, AKSA’nın yüksek kar elde etmesine rağmen kurumumuza ve toplumumuza verdiği zararın siyasiler tarafından önüne geçilmemesi ve her fırsatta bazı hükümet yetkililerinin, bilinçli bir şekilde KIB-TEK emekçilerinin maaşlarını gündeme getirerek yalan - yanlış bir algı operasyonu yaratması, bununla birlikte kurumun özelleştirilmesi için bu tür operasyonların her fırsatta bazı eller tarafından piyasaya sürülmesi, geldiğimiz aşamada artık masa başında vakit kaybetmek yerine sokağa çıkıp KIB-TEK’in yaşatılması ve özerk bir yapıya kavuşturulması için kavga vermenin zamanının geldiğini göstermektedir.

Bu bağlamda, EL-SEN hem yapacağı eylemlerle, hem de ortaya koyacağı süresiz grevle hükümet edenlere gereken cevabı verecektir. Bu kavgamızda yoldaş sendikalarımızın da bizlerle birlikte olacağına ve toplumuzun da kendi özvarlığı olan KIB-TEK’e sahip çıkacağına eminiz.

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Bu topraklarda var olabilmek için gereken her türlü kavgayı gerek kendi alanımızda, gerekse de Sendikal Platform içerisinde vermeye devam edeceğiz.

Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız.

Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç

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