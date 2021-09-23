EL-SEN'den açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı.

Teknecik Elektrik Santrali’nde şu anda yoğun koku nedeniyle personelin maske takarak halka hizmet etmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, “Dayanılmaz koku altında hasta olma riskiyle çalışan KIB-TEK emekçilerinin bu sorunu inat ve ısrarla çözülmüyor, aksine hala laf kalabalığı yapılıp gerçeklerle yüzleşilmiyor” denildi.

El-Sen’den yapılan açıklamada, sendika olarak Teknecik’i kapatmalarının an meselesi olduğu bildirilirken, “Başta Başbakan Ersan Saner ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile tüm kabineyi Teknecik Elektrik Santrali’ne bekleriz. Eğer bu yoğun kokuya ve sağlıksız olan ortama onlar dayanabilirse, biz de sözlerimizi geri alırız. Bu son uyarımız, herkes aklını başına alsın ve sorun yaratmak yerine sorun çözsün” ifadelerine yer verildi.