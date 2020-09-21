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EL-SEN, borcu nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesti

EL-SEN VE SENDİKAL PLATFORM KIB-TEK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:54
EL-SEN, borcu nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesti
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruma yaklaşık 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyerek, bakanlığın enerjisini kestiklerini açıkladı.

EL-SEN ve Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Akademisyen Hasan Ulaş Altıok ve EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç basına konuştu.

Konuşmalarda, kuruma borcu olan herkesin borcunu ödemesi gerektiği, kuruma yüksek miktarlarda borcu bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin elektriğinin kesileceği söylenerek, amacın KIB-TEK’e sahip çıkmak olduğu belirtildi.

BIÇAKLI

EL-SEN’in bağlı olduğu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, seçimlerle başa gelen siyasilerin ve kurum müdürlerinin, sahip oldukları mevkilerin geçici olduğunu, ülkenin veya o kurumun “koçanına sahip olmadıklarını” söyledi.

Yaşanan tartışmaları “abuk subuk” bulduğunu belirten Bıçaklı, “KIB-TEK bir genelge çıkardı, bir dönem faturasını ödemeyenlere başka enerji satmayacağını, borcu olanın elektriğini keseceğini duyurdu. Bir dönem borcu olanın elektriği kesilecek ama 475 milyon TL borcu olanın elektriği kesilmeyecek, neden?” diye sordu.

Anayasanın eşitlik ilkesine vurgu yapan Bıçaklı, borcunu ödemeyen herkesin enerjisinin kesilmesi gerektiğini, ayrıcalık yapılamayacağını kaydetti.

“TEŞEKKÜR YERİNE TEHDİT”

Bıçaklı, sendikanın otorite koyarak, borcu olanın elektriğini kesmeye başladığını söyleyerek, elektrikleri kesen ekibe teşekkür edileceğine disipline ve polise vermekle tehdit edildiğini savundu.

Bazı kesimlerin kurumu batırmak için elinden geleni yaptığını öne süren Bıçaklı, çalışanın kuruma sahip çıktığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar’a çağrı yapan Bıçaklı, “Bu borçluları çok seviyorsa, borçlarını cebinden çıkan parayla ödesin” dedi.

KAŞİF

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, ellerinde borcu olup yapılandırma yapıp taksitlerini ödemeyen kurum ve kuruluşların listesi bulunduğunu, borçlarını 1 TL eksik ödeyen vatandaşların elektriğinin kesildiğini milyonlarca TL borcu olanların da kesileceğini, sendikanın adaleti sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

“Kullandığı elektriğin bedelini ödemeyenin enerjisi kesilecektir. Çalışan yönetime el koydu” diyen Kaşif, kesintilerin ödemeler yapılana kadar devam edeceğini belirtti.

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ELCİL

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, EL-SEN’in kurumu korumaya çalıştığını söyleyerek, eylemi selamladı.

Bahsedilen şirketlerin kuruma 900 milyon TL borcu bulunduğunu söyleyen Elcil, kurumun borcunun ise 300 milyon TL olduğunu kaydetti.  Bu kesimlerin siyasetçilerle parasal ilişkileri olduğunu savunan Elcil, rüşvet iddiasında bulundu.

Elcil, “Borcunu ödemeyen herkesin elektriği kesiliyor. Fakirlerin elektriği kesiliyor da bu şirketler borçlarını ödemediği halde neden elektrikleri kesilmiyor? Bu ilişkiler sorgulanmalıdır” dedi.

ALTIOK

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok da sendikanın adalet dersi verdiğini, zümresel değil toplumsal bir mücadele sürdürdüğünü belirtti.

ÖZKIRAÇ

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruma 2 milyon TL borcu olduğunu, bakanlığın elektriğini kestiklerini açıkladı.

Özkıraç, amaçlarının toplumun öz değeri olan KIB-TEK’i korumak olduğunu söyleyerek, sermayenin ödemediği elektrik borçlarını tahsil edebilmek adına kesintilerin yapıldığını belirtti.

Güzelyurt ve Büyükkonuk Belediye Başkanlarının tavırlarını eleştiren Özkıraç, emekçilerin ve emeği ile geçinenlerin yanında olduklarını söyledi.

“KIB-TEK hepimizin malıdır” diyen Özkıraç, bazı Yönetim Kurulu üyelerine de suçlama ve eleştirilerde bulundu.

Özkıraç, elektriği kesilen bazı bakanlık ve üniversitelerin borçlarını yatırdığını söyleyerek, “Demek ki paranız vardı” dedi.

AKSA ile yaşanan sorunlara değinen Özkıraç, özel bankalardan 100 milyon borçlanarak AKSA’ya verildiğini, paranın emekçinin, yoksulun cebinden çıkacağını savundu. Özkıraç, özel hiçbir talepleri bulunmadığını, toplum için mücadele verdiklerini söyledi.

Kurumu kimseye yedirmeyeceklerini ifade eden Özkıraç, “Size seçimleri yaptırmayacak kadar gücümüz var” dedi.

Basın açıklamasının ardından EL-SEN yetkileri, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ile toplantıya çağrıldıklarını açıkladı.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı - Fotoğraf: Erol Uysal

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Son Güncelleme: 21.09.2020 15:06
Anahtar Kelimeler:
ELSEN Genel Sekreteri Ersan KaşifKubilay ÖzkıraKıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası
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