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EL-SEN BKP'yi ziyaret etti

Kubilay Özkıraç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret ederek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan sıkıntıları aktardı ve sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 13:00
EL-SEN BKP'yi ziyaret etti

BKP’den verilen bilgiye göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, KIB-TEK’in ülkedeki en stratejik ve önemli kurum olduğunu, “gözümüz gibi korunması gerekirken kötü yönetildiğini ve zarara sokulduğunu ve batırılmak istendiğini” savundu.

Siyasi iktidarların, kamu kuruluşların üzerinden siyasi rant sağlamaya çalıştıklarını ileri süren İzcan, “ihalelerde yolsuzluk, partizanlık ve her türlü suiistimalin” KIB-TEK’te olduğu görüşünü dile getirdi.

“Kötü ve zehirli yakıt getirilerek, bilerek ve isteyerek KIB-TEK çalışanları ve vatandaşları zehirleyen bir UBP iktidarı ile karşı karşıyayız” görüşünü ileri süren İzcan, KIB-TEK’te insanlık suçu işlendiğini ileri sürdü.

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İzcan, BKP’nin, KIB-TEK ve çalışanlarının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 15:06
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