banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Danışman adı altında müşavir!
Danışman adı altında müşavir!
İş kazası: 1 ağır yaralı
1 kişi ağır yaralandı
Tatar: “Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir”
“Gelişen bir Maraş, değerine değer...
Cumhuriyet Meclisi toplandı
Cumhuriyet Meclisi toplandı
banner404

El Sen: “Belediye emekçilerinin başlattığı mücadeleyi selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, bildirdi.

22 Mart 2022 Salı 11:15
El Sen: “Belediye emekçilerinin başlattığı mücadeleyi selamlıyoruz”

Özkıraç yazılı açıklamasında,  “Toplu İş Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan hükümete karşı verilecek olan kavgada yanlarında olduğumuzu belirtiriz” dedi.
Uyarılarına rağmen hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nu hala atamadığına dikkat çeken Özkıraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

banner341
 “Ülkenin en stratejik ve en büyük bütçesine sahip kurumu olan KIB-TEK’in yönetiminin hala atanmamış olması tam anlamıyla iş bilmezlik ve samimiyetsizliktir. Sendika olarak hükümeti artık hükümete doğruyu yapması için çağrı da bulunmayı bırakmış durumdayız. 24 Mart Perşembe gününe kadar KIB-TEK Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacaktır”.
 

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2022 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Oğuz: “Su, hayattır. Bu değerli kaynağın korunması ve harcanmaması için azami dikkat gösterilmelidir”
Oğuz: “Su, hayattır. Bu değerli kaynağın korunması ve harcanmaması için azami dikkat gösterilmelidir”
Özçınar’dan “Dünya Su Günü” mesajı
Özçınar’dan “Dünya Su Günü” mesajı
Döviz kurları
Döviz kurları
Danışman adı altında müşavir!
Danışman adı altında müşavir!
Zümrütköylü Ali Açıkel emekliliğine sevinemedi
Zümrütköylü Ali Açıkel emekliliğine sevinemedi
Şantiyenin lağım suları dereye akıtılıyor
Şantiyenin lağım suları dereye akıtılıyor
Gönendere köyünde sözün bittiği yer
Gönendere köyünde sözün bittiği yer
Kardalen Bebek ile gururlandık
Kardalen Bebek ile gururlandık
Tatar, Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi heyetini kabul etti
Tatar, Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi heyetini kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim