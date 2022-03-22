El Sen: “Belediye emekçilerinin başlattığı mücadeleyi selamlıyoruz”

Özkıraç yazılı açıklamasında, “Toplu İş Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan hükümete karşı verilecek olan kavgada yanlarında olduğumuzu belirtiriz” dedi.
Uyarılarına rağmen hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nu hala atamadığına dikkat çeken Özkıraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Özkıraç yazılı açıklamasında, “Toplu İş Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan hükümete karşı verilecek olan kavgada yanlarında olduğumuzu belirtiriz” dedi.