banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95719
ALTIN
276.182
DOLAR
5.7180
STERLİN
6.9302
EURO
6.3463
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
283 BİN TL'LİK VURGUN
Kayıp askerden acı haber!
KAYIP ASKERDEN ACI HABER!
Ölü olarak bulundu
Son Dakika
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
banner306

EL-SEN Başkanı Özkıraç Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un açıklamalarını eleştirdi

EL-SEN başkanı Özkıraç yazılı açıklama yaparak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un dünkü açıklamalarını değerlendirdi. 

EL-SEN Başkanı Özkıraç Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un açıklamalarını eleştirdi

EL-SEN başkanı Özkıraç yazılı açıklama yaparak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un dünkü açıklamalarını değerlendirdi. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
EL-SEN Başkanı Özkıraç Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un açıklamalarını eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yüzde 95 oranında tahsilat yaptığını, tahsilat sıkıntısı yaşamadığını, tahsilatta tek sıkıntı yaşanan yerin Maliye Bakanlığı olduğunu savundu. 
Özkıraç yazılı açıklama yaparak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un dünkü açıklamalarını değerlendirdi. 

banner317
Taçoy’un, “EL-SEN’in daha büyük problemleri var. Tahsilatta sıkıntı yaşanıyor” şeklindeki açıklamasının yanlış bilgilendirme içerdiğini savunan Özkıraç, “Öncelikle Taçoy şunu net olarak bilmelidir ki, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu yöneten sendika değil siyasi atamayla başa getirilen yönetim kuruludur. Üstelik tahsilatta sıkıntı var söylemi tamamı ile yanlış bir bilgilendirmedir. KIB-TEK şu anda yüzde 95 oranında tahsilat yapmaktadır. Tahsilatta tek sıkıntı yaşadığı yer maliyedir. Sayın bakan bu konuda madem çok duyarlı, o zaman mensubu olduğu hükümetin yönettiği kurum ve dairelerin borçlarını ödemelerini sağlasın. Sıradan vatandaşın elektriğini kesmekle övüneceğine borcunu ödemeyen bakanlıkların elektriğinin kesilmesinin önünde engel olarak durmasın” ifadelerini kullandı.
Çatışmadan değil mücadeleden ve bu toplumun malına sahip çıkmadan yana olduklarını belirten Özkıraç, Taçoy’a dört santral alımı için ihaleye çıkılacak mı, çıkılmadığı takdirde EL-SEN’in grev ve direnişine karşı hükümet ne kadar dayanabilecektir?” sorularını yöneltti.
 

Son Güncelleme: 21.08.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
Elsen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dereboyu'nda kavgaya karışan zanlılar serbest...
Dereboyu'nda kavgaya karışan zanlılar serbest...
Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara çağrı
Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara çağrı
Lefkoşa Gönyeli'de Mercedes marka araç çalındı...
Lefkoşa Gönyeli'de Mercedes marka araç çalındı...
“Kendimle dans” isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı
“Kendimle dans” isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı
“vazgeçme” temalı kitap fuarı Pazartesi başlıyor
“vazgeçme” temalı kitap fuarı Pazartesi başlıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı yurtdışı temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı yurtdışı temsilcilerini kabul etti
Zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı
Zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı
Mallıdağ Tohum Takas Şenliği Pazar günü yapılıyor
Mallıdağ Tohum Takas Şenliği Pazar günü yapılıyor
Halkın Partisi jeneratör alımını desteklediğini açıkladı
Halkın Partisi jeneratör alımını desteklediğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, 4. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, 4. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim