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EL-SEN Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başbakanlık önünde eylem yaptı. 

EL-SEN Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başbakanlık önünde eylem yaptı. 

05 Eylül 2019 Perşembe 12:50
EL-SEN Başbakanlık önünde eylem yaptı

"Özelleştirmeye Hayır", "Dilene dilene değil direne direne kazanacağız", "Üreteceğiz direneceğiz" yazan pankartlarla Başbakanlık önüne gelen EL-SEN, Elektrik Kurumuna sahip çıkılmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını istedi. 

EL-SEN, Başbakanlık önünde "direne direne kazanacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganı attı. 

ÖZKIRAÇ: “DİRENİŞ BUGÜN BAŞLADI”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, direnişin bugün başladığını belirterek, eylem boyunca polis ile karşı karşıya gelmeyeceklerini kaydetti ve "Direne direne kazanacağız" dedi. 

Özkıraç, karanlıklara karşı ve aydınlık günlere kavuşmak için direneceklerini ifade ederek, enerjide yatırıma ihtiyaç olduğunu, geçmiş hükümet döneminde alınan yatırım kararının hayat bulmasını ısrarla beklediklerini söyledi. 

“TEK AMACIMIZ ÜLKEYE ENERJİ YATIRIMLARININ YAPILMASI”

Tek amaçlarının ülkeye bu yatırımların yapılması olduğunu ifade eden Özkıraç, Devletin ve ayrıcalıklı yerlerin kuruma olan borçları bulunduğunu ve bunların ödenmesi gerektiğini kaydetti. 

Ayrımcılığa ve AKSA'nın toplumu sömürmesine karşı olduklarını ifade eden Özkıraç, "Direnişimiz topluma hayırlı olsun, özgür bir Kıbrıs için hep birlikte sokaktayız. Dilenmeye değil direnmeye geldik" dedi. 

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BIÇAKLI: “UTANÇ PROTOKOLÜ”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, hiçbir siyasinin toplumun malını satamayacağını belirterek, özelleştirmelerin olduğunu savunduğu  mali protokolü utanç protokolü ve belgesi olarak niteledi.  

Bıçaklı, "Kuruma yatırım yapılsın, ucuz ve çevreye daha duyarlı temiz enerji hizmeti verilsin. 4 jeneratör alınmalı ihale tamamlanmalı" diye konuşarak, Maliyenin ayrıca kuruma olan 109 milyon borcun ödemesini istedi. 

Bıçaklı, hükümete; "Burada ceryan var elinizi uzatmayın teper" diye seslendi. 

FELEK: “KIB-TEK'İ TÜM HALK SAVUNMALI…KURUM ELDE KALAN EN SON KALELERDEN”

Sendikal Platform adına konuşan Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de, Türkiye’den dayatıldığını iddia ettiği ekonomik paketlerin Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kurumlarını yok etmeye yönelik girişimler olduğunu savundu ve bunu reddettiklerini söyledi.  

Kurumu özelleştirme için yıllardır paketler üzerinden dayatma olduğunu ancak bugüne kadar bunu, mücadele ortaya koyarak engellediklerini ve bundan sonra da birlikte engelleyeceklerini ifade eden Felek, kuruma gerekli teknolojik yatırımların yapılması için gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydetti. 

Kıb-Tek'i tüm halkın savunması gerektiğini çünkü kurumun elde kalan en son kalelerden biri olduğunu belirten Felek, kurumda kapasite artırımına gidilerek temiz ucuz elektrik sağlanması gerektiğini ifade etti. 

Kurumun özerkleştirilmesi ve Aksa’dan “kurtulmak” gerektiğini ifade eden Felek, sendikal Platform olarak EL-SEN’e sonuna kadar destek belirttiklerini kaydetti ve "ölene kadar mücadelemiz sürecek" dedi. 

Konuşmaların ardından EL-SEN Başbakanlık önündeki eylemi tamamladı. Eyleme, CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy da destek verdi. EL-SEN, Kıb-Tek önünde greve devam ediyor. 

Son Güncelleme: 05.09.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
GrevKktcElsenKIBTEK
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