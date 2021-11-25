El-Sen, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, bugün Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.
Açıklamada, “Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Türk halkının çıkarının kamusal bir değer olan Kıb-Tek’in yaşaması olduğunu vurgularken, EL-Sen’in mücadelesine destek belirtti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, El-Sen ile Bağımsızlık Yolu’nun “emekçi halkın çıkarlarının, elektrikte kamusal politikaların güçlendirilmesi” konusunda hemfikir olduğu ve “bundan sonraki süreçte de istişare içerisinde olacakları” da kaydedildi.