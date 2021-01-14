EL-SEN-Arıklı gerginliği büyüyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, basın açıklaması yaptı.

Özkıraç, geçtiğimiz gün Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamayla ve KIB-TEK'teki ihale iptaliyle ‘kaosa oynadığını' savunarak, “Arıklı, bu toplumu karanlıkta bırakma hakkın yoktur. Bir ihalenin sonuçlanma süresi 3 aydır. Arıklı’nın ülkeyi toparlama derdi yoktur. Amacı, sermayeyi sömürenlerin çıkarlarını korumaktır” dedi.

“Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemikten çıktı” ifadelerini kullanan Özkıraç, Arıklı’ya ay sonuna kadar süre verdiklerini dile getirerek, bu yolsuzlukları ortaya çıkarmasını talep etti.

Aksi takdirde doğacak olan sonuçlardan sendika olarak sorumlu olmayacaklarını dile getiren Kubilay Özkıraç, “Bu toplumun değerleriyle kimlikleriyle oynarsan sana bu ülkeyi dar ederiz. Seni o koltukta oturtmayız” ifadelerini kullandı.

Özkıraç, muhalefete de çağrıda bulunarak, bu olaylara müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

"AYHAN ARIKLI'NIN AÇIKLAMALARI IRKÇILIK KOKUYOR"

Sabırlarının artık taştığını vurgulayan El-Sen Başkanı, geçtiğimiz günlerde Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı’nın açıklamalarını da eleştirerek, “Irkçılık kokan bir açıklama yaptı. Hepimiz kardeşiz. Bizim kavgamız emek kavgasıdır” dedi.

"İPTAL EDİLEN AKARYAKIT İHALESİ 1.2 MİLYON DOLAR ZARARA YOL AÇACAK"

Kubilay Özkıraç, Erhan Arıklı’nın iptal ettiği akaryakıt taşıma ihalesinin iptalinin 1.2 milyon dolar zarara yol açacağını öne sürdü.

Erhan Arıklı’nın, akaryakıt taşıma ihalesini TBMM Eski Başkanlarından Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’a vermek istediğini iddia eden Özkıraç, “80 TL’ye oyuncak sayaç alınmaz, biz kendisiyle görüştüğümüz zaman ‘kandırıldım’ dedi” şeklinde konuştu.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ‘hodri meydan’ diyerek çağrı yaptı.

Özkıraç, açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

“Sokaklarda görüşeceğiz, ya ağzını kapatırsın ya da elinde belge varsa görevini yap. Esas hırsızları etrafında ara. El-Sen’de KIBTEK’te hırsız varsa, buyur… Biz buradayız siz oradasınız, buyurun açıklayın. Kimdir bu hırsızlıkları, yolsuzlukları yapanları açıklayın. Yakıt ihalesini bile iptal edersen, biz sana dur demeyi biliriz. El-Sen’in demokratik olarak her eylemi yapma gücü var. Eğer bu ülkede bir şeyler yapmak isterseniz buyurun yapın. Erhan Arıklı’yı sağduyuya davet ediyorum. Arıklı’nın beslendiği ırkçılıktır, faşizmdir ve yalan dolandır. Yolsuzlukları açıkla, El-Sen yanında duracaktır. Ama açıklayamazsın. İşini yap, El-Sen’e bulaşma, bu toplumun değerleriyle oynama, laf ederken 2-3 kere düşün.”