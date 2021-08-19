banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hakkımıza sahip çıkmak
Hakımıza sahip çıkmak
Covid-19 aşı dozlarını saymayı bırakalım
Covid-19 aşı dozlarını saymayı bırakalım
Kapanmayacağız demek fazla iddialı!
Kapanmayacağız demek fazla iddialı!
152'si yerel 179 pozitif vaka
152'si yerel 179 pozitif vaka
banner376

Ekonomist Mehmet Saydam KTTO'nun sivil itaatsizlik çağrısını eleştirdi

Ekonomist Mehmet Saydam telefonla katıldığı bir programda sigorta primlerini yatırmama çağrısı hakkında konuştu..

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
Ekonomist Mehmet Saydam KTTO'nun sivil itaatsizlik çağrısını eleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in, “Ceza faizini gerekirse biz ödeyeceğiz” açıklamasına değinen Saydam, “KTTO’nun bu kadar parası varsa, üyelerine zamanında yardımcı olsaydı” dedi.

Şu an ekonominin “öyle ya da böyle kıpırdamaya başladığını” söyleyen Saydam, özel sektörün istihdam yapmaya başladığını belirterek, “Ben yarın istihdam yapacağımda çalışma izni çıkarmam için Sosyal Sigortalar’dan ‘borcu yoktur’ kağıdı almam gerekecek. Eğer sigorta primlerini ödemezsem, ‘borcu yoktur’ kağıdı alamam. Ne yapacağım, adamlara türkü mü okuyacağım? Yoksa Ticaret odası bana işçi mi verecek?” diye sordu.

banner341
Saydam, “primlerini yatırmayıp, sivil itaatsizlik çağrısına katılan herkes, bir daha istihdam yapamayacak çünkü borcu yoktur yazısını alamayacak” dedi.

KTTO’nun söz konusu çağrısının sebebi sorulması üzerine Saydam, “Ya fevri ya da bilgisiz bir çıkıştır ya da gündem yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, tüm işletmelerin kapalı olduğu süreçte benzer bir sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını anımsatan Saydam, “O süreçte işletmeler zaten kapalıydı, zarar görecek bir kesim yoktu. Ama şu an ekonomi dönüyor, işletmeler açık. Ben çalışanımın sosyal sigortasını ödemezsem kimseyi istihdam edemem” ifadelerini kullandı.

Saydam, “Eğer ben bu primleri ödemezsem, çalışanım hastaneye gittiği zaman ücretsiz sağlık hakkından faydalanamayacak. Ticaret odası böyle bir hatayı nasıl yapar?” diye sordu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet SaydamSigorta Primlerini YatırmamaKtto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi bahçesi
Gazimağusa Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi bahçesi
“Delirenler” Mağusa’da izleyiciyle buluştu
“Delirenler” Mağusa’da izleyiciyle buluştu
Veteriner Dairesi merkez teşhis ve araştırma laboratuvarlarının denetimi yapıldı
Veteriner Dairesi merkez teşhis ve araştırma laboratuvarlarının denetimi yapıldı
EL-SEN, KIB-TEK’in zarara uğradığını savundu
EL-SEN, KIB-TEK’in zarara uğradığını savundu
UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni akademik yıla hazır
UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni akademik yıla hazır
Saner yurda dönüyor
Saner yurda dönüyor
KKTC’de istatistik sisteminde ilk kez programlı bir döneme geçiliyor
KKTC’de istatistik sisteminde ilk kez programlı bir döneme geçiliyor
Taçoy, KTMMOB’yi ziyaret etti
Taçoy, KTMMOB’yi ziyaret etti
Salı Pazarı’nda yerli ve niş ürünler satışa sunuluyor
Salı Pazarı’nda yerli ve niş ürünler satışa sunuluyor
50 yaşında hayatını kaybetti
50 yaşında hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim