Ekonomist Mehmet Saydam KTTO'nun sivil itaatsizlik çağrısını eleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in, “Ceza faizini gerekirse biz ödeyeceğiz” açıklamasına değinen Saydam, “KTTO’nun bu kadar parası varsa, üyelerine zamanında yardımcı olsaydı” dedi.

Şu an ekonominin “öyle ya da böyle kıpırdamaya başladığını” söyleyen Saydam, özel sektörün istihdam yapmaya başladığını belirterek, “Ben yarın istihdam yapacağımda çalışma izni çıkarmam için Sosyal Sigortalar’dan ‘borcu yoktur’ kağıdı almam gerekecek. Eğer sigorta primlerini ödemezsem, ‘borcu yoktur’ kağıdı alamam. Ne yapacağım, adamlara türkü mü okuyacağım? Yoksa Ticaret odası bana işçi mi verecek?” diye sordu.

Saydam, “primlerini yatırmayıp, sivil itaatsizlik çağrısına katılan herkes, bir daha istihdam yapamayacak çünkü borcu yoktur yazısını alamayacak” dedi.

KTTO’nun söz konusu çağrısının sebebi sorulması üzerine Saydam, “Ya fevri ya da bilgisiz bir çıkıştır ya da gündem yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, tüm işletmelerin kapalı olduğu süreçte benzer bir sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını anımsatan Saydam, “O süreçte işletmeler zaten kapalıydı, zarar görecek bir kesim yoktu. Ama şu an ekonomi dönüyor, işletmeler açık. Ben çalışanımın sosyal sigortasını ödemezsem kimseyi istihdam edemem” ifadelerini kullandı.

Saydam, “Eğer ben bu primleri ödemezsem, çalışanım hastaneye gittiği zaman ücretsiz sağlık hakkından faydalanamayacak. Ticaret odası böyle bir hatayı nasıl yapar?” diye sordu.