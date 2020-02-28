banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
318.691
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9540
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Ekonomik Örgütlerden “dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hepimizindir” Kampanyası

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Ekonomik Örgütler Platformu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hepimizindir” sloganı ile bir kampanya başlatıyor. 

Ekonomik Örgütlerden “dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hepimizindir” Kampanyası

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Ekonomik Örgütler Platformu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hepimizindir” sloganı ile bir kampanya başlatıyor. 

28 Şubat 2020 Cuma 16:32
Ekonomik Örgütlerden “dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hepimizindir” Kampanyası
banner337

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Ekonomik Örgütler Platformu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hepimizindir” sloganı ile bir kampanya başlatıyor. 
Kampanya çerçevesinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tarihi henüz belirlenmeyen canlı yayın programıyla, yangından dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ortaya çıkan hasarın giderilmesine yönelik adım atılmış olacağı belirtildi. 
Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Başbakanlık himayesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak görüş birliğine varıldığı ve yaşanan felakette devleti yalnız bırakmama yönünde karar alındığı kaydedildi.
Açıklamada, manevi zarar yanında maddi zararın da büyük olduğu bu olaydan ancak el birliği ve dayanışma ile çıkılabileceği kaydedilerek, “Biz örgüt olarak her aşamada elimizi taşın altına koymaya, hem maddi hem manevi desteğimizle tüm imkanlarımızı bu yaraları sarmak için seferber etmeye hazırız" denildi.

banner317
Açıklamada şöyle devam edildi:
"Bu vesile ile tarihi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimi ile birlikte belirlenecek kısa bir vadede, bu seferberliğin ilk adımını atmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz. Bir kez daha, devletimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz."
(AK/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: “4 Sınır Kapısının Kapatılması İyi Niyetle Bağdaşmıyor”
Dışişleri Bakanlığı: “4 Sınır Kapısının Kapatılması İyi Niyetle Bağdaşmıyor”
Burcu'dan açıklama...
Burcu'dan açıklama...
Mdp Genel Başkanı Büsküvütçü Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Mdp Genel Başkanı Büsküvütçü Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Tatar, Erdoğan, Oktay Ve Akar’a Taziye Mesajı Gönderdi
Tatar, Erdoğan, Oktay Ve Akar’a Taziye Mesajı Gönderdi
Gıda analiz sonuçları...
Gıda analiz sonuçları...
Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”
Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”
Tkp Yeni Güçler Başkanı Çakıcı :”türkiye Halkına Başsağlığı Ve Metanet Diliyoruz”
Tkp Yeni Güçler Başkanı Çakıcı :”türkiye Halkına Başsağlığı Ve Metanet Diliyoruz”
Baf Türk Birliği’nden Taziye Mesajı…
Baf Türk Birliği’nden Taziye Mesajı…
Devlet Tiyartoları Bugünkü Oyununu İptal Etti
Devlet Tiyartoları Bugünkü Oyununu İptal Etti
Fizyoterapistler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki  yangınla İlgili Mesaj Yayımladı
Fizyoterapistler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki  yangınla İlgili Mesaj Yayımladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim