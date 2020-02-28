Ekonomik Örgütlerden “dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hepimizindir” Kampanyası

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Ekonomik Örgütler Platformu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hepimizindir” sloganı ile bir kampanya başlatıyor.

Kampanya çerçevesinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tarihi henüz belirlenmeyen canlı yayın programıyla, yangından dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ortaya çıkan hasarın giderilmesine yönelik adım atılmış olacağı belirtildi.

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Başbakanlık himayesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak görüş birliğine varıldığı ve yaşanan felakette devleti yalnız bırakmama yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, manevi zarar yanında maddi zararın da büyük olduğu bu olaydan ancak el birliği ve dayanışma ile çıkılabileceği kaydedilerek, “Biz örgüt olarak her aşamada elimizi taşın altına koymaya, hem maddi hem manevi desteğimizle tüm imkanlarımızı bu yaraları sarmak için seferber etmeye hazırız" denildi.



Açıklamada şöyle devam edildi:"Bu vesile ile tarihi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimi ile birlikte belirlenecek kısa bir vadede, bu seferberliğin ilk adımını atmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz. Bir kez daha, devletimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz."(AK/FEZ)