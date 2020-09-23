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Ekonomik Örgütler Platformu: “yeşilhat Tüzüğü’yle İlgili Girişimlerimiz Sonuç Verdi, Kısıtlamalar Kaldırıdı”

Lefkoşa, 23 Eylül 20 : Ekonomik Örgütler Platformu, Avrupa Birliği nezdindeki girişimlerinin sonuç verdiğini ve Yeşilhat Tüzüğü’yle ilgili kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:00
Ekonomik Örgütler Platformu: “yeşilhat Tüzüğü’yle İlgili Girişimlerimiz Sonuç Verdi, Kısıtlamalar Kaldırıdı”
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Lefkoşa, 23 Eylül 20 : Ekonomik Örgütler Platformu, Avrupa Birliği nezdindeki girişimlerinin sonuç verdiğini ve Yeşilhat Tüzüğü’yle ilgili kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.
Rum tarafının, Şubat ayında KKTC’ye geçişlere önemli kısıtlamalara getirdiğini, AB üyesi ülkelerin yurttaşlarını da kısıtlamaya yöneldiğini belirten Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği ve Müteaahitleri Birliği’nin oluşturduğunu Ekonomik Örgütler Platformu, şu açıklamayı yaptı:
 “Avrupa Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdikleri yazıda, pandemi süreci başında Kıbrıs Rum tarafınca uygulamaya konulan kısıtlamaların kaldırıldığını ve Yeşilhat geçişlerinin eski duruma getirildiğini duyurdu. 

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Avrupa Birliği yetkilileri, AB Komisyonu’nun görevinin Yeşilhat Tüzüğü’nün doğru şekilde uygulanması olduğunu vurguladı, bu görevin yerine getirilmesine katkı koyan Kıbrıslı Türk iş örgütlerine teşekkür etti.”
Rum tarafı pandemi sürecinde bazı sınır kapılarını tek taraflı kapatmış ve temmuz ayından beri, Güney Kıbrıs’taki deniz ve havalimanları üzerinden seyahat ederek KKTC’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu bireylerin sınır kapılarından kuzeye geçmelerini engelliyordu. 
Cumhuriyet Meclisi’ndeki altı siyasi partinin başkanını imzasıyla 13 Temmuz’da bu konuda ortak deklarasyon yayımlanmış ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yapılmıştı.
(RÇ/GÜL) 

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