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Ekonomik Örgütler Platformu, Türkiye’nin Bölgede Yaptığı Arama Faaliyetlerini Desteklerken; Bölgedeki Gelişmeleri Endişe İle İzlediğini Açıkladı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Ekonomik Örgütler Platformu, Türkiye’nin bölgede yaptığı arama faaliyetlerini desteklerken; bölgedeki gelişmeleri endişe ile izlemekte olduğuna ve bu gelişmelerin Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerginliği ciddi oranda artırdığına dikkat çekti.

Ekonomik Örgütler Platformu, Türkiye’nin Bölgede Yaptığı Arama Faaliyetlerini Desteklerken; Bölgedeki Gelişmeleri Endişe İle İzlediğini Açıkladı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Ekonomik Örgütler Platformu, Türkiye’nin bölgede yaptığı arama faaliyetlerini desteklerken; bölgedeki gelişmeleri endişe ile izlemekte olduğuna ve bu gelişmelerin Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerginliği ciddi oranda artırdığına dikkat çekti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
Ekonomik Örgütler Platformu, Türkiye’nin Bölgede Yaptığı Arama Faaliyetlerini Desteklerken; Bölgedeki Gelişmeleri Endişe İle İzlediğini Açıkladı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Ekonomik Örgütler Platformu, Türkiye’nin bölgede yaptığı arama faaliyetlerini desteklerken; bölgedeki gelişmeleri endişe ile izlemekte olduğuna ve bu gelişmelerin Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerginliği ciddi oranda artırdığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu yaptığı yazılı açıklamada, merkezinde Kıbrıs adasının yer aldığı Doğu Akdeniz'deki keşfedilmiş ve keşfedilmemiş doğal gaz kaynakları ile ilgili gelişmelerin taraflarınca büyük bir endişe ile izlendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan verilen bilgiye göre platformun açıklamasında, bölgenin sahip olduğu düşünülen doğal gaz kaynaklarının bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yardımcı olması düşünülürken, tam tersi bir yönde yaşanan gelişmelerle gerginliklere neden olmasının düşündürücü olduğu kaydedildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu olumsuz gelişmenin başlıca nedeni, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk tarafının ısrarlı “ortak yönetim” önerisine karşılık bu kaynakları tek yanlı olarak geliştirme girişimleridir.

Kıbrıslı Türklerin de adaya ait doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar hakkı vardır ve bu kaynakların ekonomik anlamda kullanılması, mutlaka her iki tarafa menfaat sağlayacak şekilde; Kıbrıs sorununa, bölge ve dünya barışına katkı koyacak şekilde değerlendirilmelidir.”

Bu durumda yapılması gerekenin, kaynak arama ve çıkarma faaliyetlerine ara vermek ve uzlaşma çabalarını hızlandırmak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Saptanan kaynaklar, ancak uzlaşma halinde ekonomik bir faydaya dönüştürülebilir. Bu kaynaklar bir çatışma vesilesi değil ‘uzlaşma ve işbirliği ödülü’ olarak düşünülmelidir” ifadelerine yer verildi.

(TUĞ/SEL)
 

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