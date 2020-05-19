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Ekonomik Krizle Mücadele İçin Ekonomik Önlemlerin Tartışılacağı İstişare Toplantıları Düzenleniyor

Lefkoşa, 19 Mayıs 20 : Ekonomik krizle mücadele için kısa vadeli ekonomik önlemlerin tartışılacağı “Boost 150 Online İstişare” toplantıları 21 Mayıs Perşembe günü  başlıyor.

19 Mayıs 2020 Salı 13:10
Ekonomik Krizle Mücadele İçin Ekonomik Önlemlerin Tartışılacağı İstişare Toplantıları Düzenleniyor
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Lefkoşa, 19 Mayıs 20 : Ekonomik krizle mücadele için kısa vadeli ekonomik önlemlerin tartışılacağı “Boost 150 Online İstişare” toplantıları 21 Mayıs Perşembe günü  başlıyor.
AB tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından yürütülen bir program olan Boost 150 tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının Kıbrıs Türk ekonomisini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde zorladığına  ve olası şoklar karşısında daha da savunmasız hale getirdiğine dikkat çekildi.
Ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırmak ve mevcut krizin yıkıcı sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kısa vadeli bir ekonomik önlem paketine ihtiyaç bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Bu bağlamda alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katkılarıyla toplam 8 online istişare toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantılar, doğru bir ekonomik kalkınma zemini oluşturulmasına yardımcı olacak ekonomik önerileri ortaya koymayı amaçlanıyor” denildi.
Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olan toplantıların tarihleri, konuları ve kayıt linkleri şöyle:
21 Mayıs: Ticari prosedürlerin ve iş kurmanın kolaylaştırılması. https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-6srTwrHdP2Kscz0mECVpdhuZRi9BXB 
28 Mayıs: İşletmelerin mali yapılarının yeniden yapılandırılmasının kolaylaştırılması. https://zoom.us/meeting/register/tJAkduihqzkrGt2GIJM1nD3Ci9642zQ3ropu 

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2 Haziran: Vergi ödemelerinin ve krediye erişimin basitleştirilmesi. https://zoom.us/meeting/register/tJMudOGtpjgjGdyw9bbzG6-zjb0YU07Tt-Dq 
4 Haziran: Elektriğe etkin erişim, yerel yönetimler. 
https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdO-srzwrH9F2f7A1QM1cR1JZz1MO45IG 
9 Haziran: İstihdam ve sosyal refah.
https://zoom.us/meeting/register/tJUqdOupqzgoEtygeoftdv7AgPaSUoKhmDhD 
11 Haziran: Tarım ve gıda arzında sürdürülebilirlik.

https://zoom.us/meeting/register/tJwvce2ppz4oHdFPzNUT_wXXQakr-a4mLD3M”


(HA)

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