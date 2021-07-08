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Ekonomik örgütlerden hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, hükümete; vakaların artmasıyla ortaya çıkan olumsuz gelişmeler ile yeni salgın tehlikesini önleyecek tedbirlerin zamanında alınarak, uygulamasının ciddi şekilde denetlenmesi çağrısında bulundu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:45
Ekonomik örgütlerden hükümete çağrı

Ekonomik örgütler yaptığı ortak açıklamada, son haftalarda KKTC’de görülen Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte Covid-19 virüsünün daha tehlikeli bir varyantı olan “Delta” varyantına rastlandığına ilişkin bulguları endişe ile izlediklerine işaret etti.

Açıklamada, Mart 2020 tarihinden bu yana yaşanan salgın sürecinde ekonominin yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığı zaman KKTC ekonomisinin yeni bir kapanmayı kaldıramayacağı, özel sektör işletmelerinin tamamen çökeceği ve çalışanların ciddi bir açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağının açık olduğuna vurgu yapıldı.

Delta varyantı ile ortaya çıkan tehlikenin önlenebilmesi için alınacak tedbirlerde geç kalınması veya bu tedbirlerin uygulanmasının yeterli olmaması ve kapanmanın yeniden gündeme getirilmesi halinde, ne işletmelerin ne de devletin insanları koruyacak mali kaynaklara sahip olmadığını ifade eden örgütler, şunları kaydetti:

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“Yeni bir salgın dalgasının engellenememesi, ülkemizin başlıca gelir kaynağı olan turizm hareketlerini de tam anlamı ile önleyecek; özellikle Eylül ayından itibaren ülkemize gelmesini umut ettiğimiz öğrecilerin gelişini de riskli hale getirecektir. Bu olumsuz gelişmelerin önlenebilmesi için hükümetin yeni salgın tehlikesini önleyecek tedbirleri zamanında alması ve bu tedbirlerin uygulanmasını ciddi şekilde denetlenmesi gerekmektedir.

Salgının etkisini artırmasına karşı uygulanabilecek önlemlerin, insanlar arasındaki yakın teması bütünüyle ortadan kaldıracak ve zorunlu temasları minimize edecek şekilde olması gerektiğini öğrendiğimize göre hükümet, elindeki verileri de değerlendirerek ilgili alanlarda bu koşulları sağlayacak kararları almakta cesaretli davranmak zorundadır.

Bu önlemlerden zarar görmesi muhtemel işletmelere ve yurttaşlarımıza sahip çıkmak ise toplumsal bir görevdir. Hükümetin, bu görevin yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması halinde halkımızın bu düzenlemelere gönülbirliği ile sahip çıkacağına olan inancımız ise tamdır.”

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Son Güncelleme: 08.07.2021 11:33
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