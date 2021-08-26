Ekonomik Örgütler ve İşverenler Sendikası biraraya geliyor..

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, bugün ekonomik örgütler ve İşverenler Sendikası temsilcilerinin biraraya geleceğini, amaçlarının mutabakata vararak hazırlanan talepleri Bakanlar Kurulu’na göndermek olduğunu vurguladı.

Deniz, Başbakanlık’ta önceki günkü Ekonomi Kurulu toplantısının ardından, dün saat 14.00’te Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla bir toplantı daha yapıldığını kaydetti.

Deniz, bugün saat 11.00’de de ekonomik örgüt temsilcilerinin İşverenler Sendikası’nın da katılımıyla yeniden biraraya geleceğini ifade ederek, izlenecek yol haritası, prim desteğinin ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği gibi konuları görüşeceklerini söyledi.



Salı günü Başbakanlık’taki Ekonomi Kurulu toplantısına Başbakan Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu yanında Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden başkan ve temsilciler katılmıştı.



