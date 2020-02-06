Ekonomik Örgütler Platformu’ndan, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin eylemine destek

Yazılı açıklama yapan platform, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın vakit kaybetmeden yayınlanması ve bölgedeki kaotik duruma son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Platform açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs’ın mukayeseli avantajı olan ender alanlardan biri de, Avrupa ülkesi yurttaşlarına yaşamlarının belli bir süresini adamızda geçirmelerini sağlayacak şekilde konut ve hizmet sağlamaktır. Nitekim bu avantaj kullanılmakta ve çok sayıda üçüncü ülke yurttaşının Kuzey Kıbrıs’ta yaşaması veya uzun sürelerle ikamet etmesi temin edilmektedir. Bu alandaki çabalar ülkemize ciddi gelirler kazandırmakta; ayrıca ülkemizde, çok kültürlü ve çağdaş yaşam alanları oluşturmamız için ciddi fırsatlar sunmaktadır.

Bu fırsatların ülkemize ve insanlarımıza yararlı olacak şekilde hayata geçirilebilmesi için imar faaliyetlerinin planlanması ve bölgesel imar planlarının hayata geçirilmesi şarttır. Gazimağusa-İskele arasında yoğunlaşan imar faaliyetleri nedeniyle bölgenin imar planının zaman kaybetmeden yapılması ve hayata geçirilmesi büyük bir aciliyet taşımaktadır. Bu anlayış her kesime egemen olduğu için ilgili tüm kesimlerin katkı koyması da sağlanarak imar planı hazırlanmış ve yetkili kuruldan geçirilmiştir.”

Açıklamada, planın uygulanmasının engellenmesinin, bölgedeki imar faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilediği, yaratılan kaotik ortam nedeniyle ülkenin ve iş insanlarının yurt dışındaki imajı ve çalışmalarının zarar gördüğü ifade edildi.



İmar planının hayata geçirilmemesinin nedeni olarak, üzerinde daha fazla çalışılmak istenmesinin gösterildiği kaydedilen açıklamada, “İmar planlarının sık sık değiştirilmesi tercih edilen bir yöntem olmamakla birlikte, planların yetkili organ olan birleşik kurul tarafından istendiği zaman tadil edilebileceği de unutulmamalıdır” denildi.Plan üzerinde daha ileri çalışmalar yapma isteğinin, planının yayınlanarak yürürlüğe konmasına engel olmaması gerektiği belirtilen açıklamada, plan yürürlüğe konduktan sonra yetkili organ tarafından yapılacak tadilatların ayrıca yürürlüğe konulabileceği kaydedildi.üyeleri şunlar: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası,, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği.