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Ekonomik Örgütler Platformu: Serbest bölge çalışması ilgili tarafların katılımıyla yapılmalı

Ekonomik Örgütler Platformu, iş dünyasının Başbakan Ersan Saner’in “serbest bölge” çalışmasının bir paydaşı olmadığını belirterek, bu çalışmanın ilgili tarafların katılımıyla ve dünyadaki örnekler dikkate alınarak yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:00
Ekonomik Örgütler Platformu: Serbest bölge çalışması ilgili tarafların katılımıyla yapılmalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, Başbakan Ersan Saner’in serbest bölge açıklamasıyla ilgili kamuoyuna duyuru yaptı.
Platform duyurusunda şunları kaydetti:
“Başbakanımız Sayın Ersan Saner’in, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüşmesinde gündeme getirdiği ve daha sonraki bazı açıklamalarında ifade ettiği “bütün Kuzey Kıbrıs’ın serbest bölge olması” çalışması, bugüne kadar iş dünyası ile paylaşılmamış ve bilgimize getirilmemiştir.

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Böyle bir projenin Kıbrıs Türk ekonomisine ve Kıbrıs Türk halkının gelişimine olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Böylesi önemli çalışmanın, bütün ilgili tarafların katılımı ile ve dünyadaki örnekler de dikkate alınarak yapılması gerekeceği ise çok açıktır.
Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan örgütlerimiz içinde bu doğrultuda bazı çalışmalar olmakla birlikte örgütlerimiz Sayın Başbakan tarafından açıklanan çalışmanın bir paydaşı değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 17:27
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