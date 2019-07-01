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Ekonomik Örgütler Platformu, Londra’da ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı

Ekonomik Örgütler Platformu, Londra’da ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Ekonomik Örgütler Platformu, Londra’da ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı

Ekonomik Örgütler Platformu, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA UK) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı. 30 Haziran Pazar günü, Londra’da Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield adresinde, 11.00-20.00 saatleri arasında düzenlendi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, CTCA UK tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı. 30 Haziran Pazar günü, Londra’da Enfield’de yapılan festivali on binlerce Kıbrıslı Türk ziyaret etti.

Festivalde Ekonomik Örgütler Platformu üyesi örgütlerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ta birçok müteahhit firma ve otel stant açtı.

GÜRCAFER: “BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) de Kuzey Kıbrıs seçkin inşaat firmaları ile birlikte festivalde yerini aldı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle bağlarımızı yeniden güçlendirmenin önemine vurgu yaparak, “Burada birşey almak veya birşey satmak derdinde değiliz, birbirimize sahip çıkmak derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, Kıbrıs yemekleri ve tatlıları, Türk okullarının halk dansları gösterileri ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri yer aldı.

Festivalde, Kıbrıslı Rock grubu SOS ve O Ses Türkiye finalisti İbrahim Şevki, Osman Tuğsal, Peri Aziz, Yiğit Çıtak ve Yasemin Nafi’nin sahne aldı.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Örgütler Platformu
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