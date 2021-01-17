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Ekonomik Örgütler Platformu, ‘kurallara uymak ve uygulamak her vatandaşın ve işletmenin öncelikli görevidir’

Ekonomik Örgütler Platformu, Bakanlar Kurulu kararınca gece saat 22.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının yeniden getirildiğini hatırlatarak, bu kararla birlikte işletmelerin ve vatandaşların sorumluluklarının daha da arttığını, kurallara uymanın ve uygulamanın, devletin denetimine gerek kalmaksızın her vatandaşın ve işletmenin öncelikli görevi olduğunu açıkladı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:15
Ekonomik Örgütler Platformu, ‘kurallara uymak ve uygulamak her vatandaşın ve işletmenin öncelikli görevidir’
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Ekonomik Örgütler Platformu, Bakanlar Kurulu kararınca gece saat 22.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının yeniden getirildiğini hatırlatarak, bu kararla birlikte işletmelerin ve vatandaşların sorumluluklarının daha da arttığını, kurallara uymanın ve uygulamanın, devletin denetimine gerek kalmaksızın her vatandaşın ve işletmenin öncelikli görevi olduğunu açıkladı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu yaptığı yazılı açıklamada,  vaka seyrinin farkında olduklarını ve sürecin başından bu yana sağlık ve ekonominin aynı paralelde kararlarla yönetilmesi gerektiğini savunduklarını belirtti.
Sağlık sistemini zora sokmadan, özel sektörün üretime devam etmesinin ancak ve ancak vaka sayılarının kontrol altında tutulması ile olacağını dile getiren Platform, bunun için işletmelere ciddi sorumluluklar düştüğünü belirtti.

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Platform şöyle devam etti;
Kuralları sonuna kadar uygulamak, bulaşı azaltmak, birbirimizi korumak daha da önem kazanmıştır. 
“İşletmeler de çalışanlar da bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara sonuna kadar sahip çıkacaktır.
Bu mücadeleyi işbirliği ve ülke sevgisi içerisinde birlikte kazanacağız”.

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Son Güncelleme: 17.01.2021 14:02
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