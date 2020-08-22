Ekonomik Örgütler Platformu: “Devletin istihdam yapması işletmeleri zayıflatıyor”

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, “özel sektörde zaten çalışmakta olan” kişilerin “yerlerinden sökülerek” kamuya istihdam edilmesinin, KKTC yurttaşları arasında eşitsizlik yarattığı kadar, özel sektörde biriktirilen bilgi ve deneyimin heba olmasına ve verimsizliğe de yol açtığına dikkat çekildi.

Son haftalarda yaşanan istihdamların çok sayıda şirketin işlerini emanet ettikleri elemanlarını kaybetmelerine ve yıpranmalarına neden olduğunun gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kamu görevine eleman almak, ancak çok gerekli olduğu hallerde ve yasal prosedürler yerine getirilerek olmalı; böylece KKTC işgücü piyasasının kendi dengesini bulmasına yardımcı olunmalıdır.



Yaşadıklarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkili bir kamu reformuna ihtiyaç olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kapsamlı bir kamu reformu, kamusal işleri yeniden düzenlerken kamunun ciddi şekilde küçültülmesine ve işgücü de dahil olmak üzere toplumsal kaynakların mal ve hizmet üretilmesine tahsis edilmesine yardımcı olmalıdır.olarak, kapsamlı kamu reformunun gerçekleştirilmeninin önemine dikkat çekerken kamuya istihdamların yasal çerçevede yapılması gerekliliğini hatırlatmak isteriz.”