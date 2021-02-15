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Ekonomik Örgütler: "Denetimler salgınla mücadelenin en önemli parçası"

Ekonomik Örgütler Platformu, başta belediyeler olmak üzere, “kamu otoritesini” salgın önlemlerinin uygulanmasını katı bir şekilde denetlemeye çağırdı. 

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
Ekonomik Örgütler: "Denetimler salgınla mücadelenin en önemli parçası"
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Ekonomik Örgütler Platformu, kamu sağlığı açısından zorunlu önlemlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve uymayanların cezalandırılmasının salgın ile mücadelenin ayrılmaz, belki de en önemli parçası olduğunu vurguladı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, yazılı açıklamasında, salgın önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. 
Açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, 26 Ocak tarihinde aldığı bir kararla belediye personelini denetimler konusunda yetkili kıldığını ve bu denetimlerin daha etkili bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalıştığı anımsatıldı. 
Ancak salgın önlemlerinin denetiminin, bu karardan sonra bile yeterince yapılmadığı savunulan açıklamada, belediyelerin bu denetimi etkili bir şekilde yapamadığı, “siyasi” ve “ailevi” nedenlerin de bunda önemli bir etken olduğu ileri sürüldü. 

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“Halkın ve işletmelerin kapalı olunan sürede ödedikleri bedelin boşa gitmemesi için salgın önlemlerine uyulup uyulmadığının ciddi bir şekilde denetlenmesi; belediyelerin bu denetlemeyi etkili bir şekilde yapması zorunludur” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: 
“Başta belediyeler olmak üzere kamu otoritesini salgın önlemlerinin uygulanmasını katı bir şekilde denetlemeye çağırıyoruz. Bu denetimlerin yapılmaması halinde halkın ve işletmelerin kapalı dönemde katlanmak zorunda kaldıkları fedakarlıkların boşa gideceğinden endişe duyduğumuzu ve “aç-kapa” yönetimi ile yola devam etmemiz halinde bütün moral ve ekonomik değerlerin yok olacağını halkımız ile bir kez daha paylaşmak istiyoruz.
Ayrıca görevini layıkı ile yerine getiren tüm belediyelerimize de teşekkür ederiz.”

 

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Son Güncelleme: 15.02.2021 10:53
Anahtar Kelimeler:
Salgınla MücadeleDenetimlerEkonomik Örgütler
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