Ekonomik konuları görüşmek üzere haftasonu Türkiye’den heyetler gelecek”

Başbakan Ersin Tatar, ekonomik konuları görüşmek üzere bu hafta sonu Türkiye Cumhuriyeti’nden heyetlerin KKTC’ye geleceğini kaydederek, önemli çalışmalar yapılacağını söyledi.

Tatar, Hür-İş’i kabulünde bazı açıklamalarda bulundu. Kamu reformunu Meclisin gündemine taşımayı düşündüklerini belirterek, bu konuda komite oluşturduklarını, komitenin çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Asgari ücret konusunda da konuşan Tatar, “Sektörel bazda asgari ücret politikasına ben de sıcak bakıyorum. Bunu da gündeme getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tatar, bugün Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda ve federasyona bağlı 8 sendikanın başkanlarını ve temsilcilerini kabul etti.

Çaluda, yeni görevinde Tatar’a ve kabinesine başarı diledi, Başbakan'a 8 maddeden oluşan taleplerini iletti. Çaluda, hükümetten, taşeron uygulamasını gözden geçirmesini, kamu reformunu paydaşlarla ele almasını, Kamu-İş’in imzalanmayan toplu iş sözleşmesi hakkında adım atmasını, DAÜ’deki sendikal yetki sorununu çözmesini istedi. Çaluda, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesini, kaçak işgücünün ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesini, BRT Yasası’nın geçirilmesini, din görevlilerinin istihdamla ilgili yaşadığı sorunların çözülmesini de talep etti.

TATAR

Başbakan Tatar, Hür-İş’in taleplerinin dikkate alınacağını, değerlendirileceğini belirterek, “Bunlar zaten bilinen meseleler. Devlet tarafından da bakıldığında başka sıkıntılar var. Bir noktada uzlaşarak KKTC ve halkının menfaatleri gereği tüm bunları anlayış içinde yönetmemizde fayda var. Görüşerek, tartışarak, müzakere ederek sorunları çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böyle buluşmaların sık olmasını da yararlı görüyorum” dedi.

Taşeron istismarı söz konusuysa mutlaka bir takım değerlendirme ve düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Tatar, “Kamu reformuna ihtiyaç olduğunu daha önce de söyledik. Önceki hükümetin hazırladığı ve Meclis’e intikal eden kamu reformu çalışmasıyla ilgili söylediklerimiz, eleştirilerimiz vardır. Onları da düzelterek kamu reformunu tekrar Meclisin gündemine taşımayı düşünüyoruz. Bu konuda komite oluşturduk. Komite çalışmasını yapıyor. Paydaşlarla istişare içinde olunacak” dedi. Tatar, önceki hükümet dönemindeki kamu reformu çalışmasında Hür-İş’e yönelik bir takım sıkıntılar olduğunu da bildiğini söyledi.

DAÜ konusunun değerlendirileceğini ve çözüm yolu bulunacağını belirten Tatar, üniversitede 2 sendika olduğunu anımsattı.

“SEKTÖREL BAZDA BİR ASGARİ ÜCRET POLİTİKASINA BEN DE SICAK BAKIYORUM”

Asgari ücretin belirlenmesinin yasa gereği olduğunu da hatırlatan Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun konuyla ilgilendiğini söyledi. Tatar, “Sektörel bazda bir asgari ücret politikasına ben de sıcak bakıyorum. Yıllardan beri tartışılan bir meseledir. Bunu da gündemi getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Kayıt dışılığın her zaman sıkıntı olduğunu belirten Tatar, “Ekonominin kayıt altına alınması için mutlaka hükümetimizin e-devlet ve denetimlerle, çalışması olacak…” şeklinde konuştu.

“BRTK YASASINI ELE ALACAĞIZ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın yıllardan beridir gündemde olduğunu belirten Tatar, hükümetin bu yasayı ele alacağını söyledi.

Tatar, Din Görevlileri Sendikası’nın sorunlarını da yakından takip edeceklerini belirtti.

İşçinin ve çalışanların haklarını korurken ekonomik faaliyetlerin de artırılmasının önemli olduğunu kaydeden Başbakan, “Hükümet, ekonomiye, ekonomiyi kalkındırmaya önem veriyor. Çalışmalarımızı KKTC’nin daha güçlü hale gelmesiyle insanlarına ve çalışanlarına daha fazla refah verebilme için sürdürüyoruz. Başarılı olacağımıza inancım tamdır. İnanma, doğru bağlantıları kurmayla büyüme ortamı yaratılır. Biz bu inanç, duruş ve vizyonla hükümetteyiz” dedi.

Tatar, “Önemli olan yatırımların artması, sektörlerin büyümesi, istihdam ortamlarının yaratılması, rekabet gücü yüksek, dünyayla ekonomik ilişkileri olan KKTC’yi güçlendirmek... Hükümetin bu yöndeki açılımları umut olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

ÇALUDA: “ÇALIŞMA BARIŞINDA CİDDİ SIKINTI VAR…”

Kabulde söz alan ve Başbakana sunduğu 8 maddeyle ilgili açıklamada da bulunan Çaluda, ülkedeki çalışma barışında ciddi sıkıntılar olduğunu, federasyona bağlı sendikaların ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti.

Taşeron firmaları, ülkenin “kanayan yarası” diye nitelendiren Çaluda, “Devletin istihdam politikası tıkandı, sosyal barış bozuldu, kayıt dışılık arttı” dedi, bu konudaki uygulamanın dikkate alınmasını istedi.

Kamu reformuna da işaret eden Çaluda, “Temeline karşı değiliz. İyileştirilmesi, paydaşların da söz sahibi olması halinde reforma katkıya hazırız. Geçmiş hükümet döneminde ‘işlerinizin dönmesini istiyorsanız kamu reformuna destek” verin şeklinde açıklamalar oldu. Sanki kamu çalışanları tembeldir, devlette kamburdur gibi bir algı oluşturulmak istendi. Bu bizi üzdü” dedi.

Kamu-İş’in 01/01/2019-31/12/2020 dönemi toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirten Ahmet Çaluda, “DAÜ’deki huzursuzluk da giderilmeli, iş barışı sağlanmalı” dedi.

Çaluda, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesinden yana olduklarını ifade ederek, “Asgari ücrette tarafız. Ciddi çalışmalarımız olacak. Verileri ortaya koyacağız. 100 bin çalışanın gözü üzerimizde” şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu’ndan alınan yüzde 2’lik hayat pahalılığı kesintisini üzüntüyle karşıladıklarını da söyleyen Çaluda, dörtlü koalisyon hükümetinin eylül-aralık ayları ödenmeyen hayat pahalılığının 2019 Ocak maaşlarına da yansıtılmadığını söyledi.

Çaluda, “Bu yüzde 2 bizim hakkımızdır. Maliye bakanı ile yeniden görüşeceğiz. Hayat pahalılığı kesintisi yanlışından dönülmesini isteyeceğiz. Uyarımız dikkate alınmazsa yargı yoluna da başvuracağız” dedi.

Çaluda, kaçak iş gücü ve kayıt dışılığın önüne geçmek için Çalışma Yasası ve muhaceret yasalarının güncellenmesi, güvenlik açısından kimlikle girişlere son verilmesini talep etti.

BRT Yasası’nın ele alınmasını talep eden Çaluda, burada da çalışma huzurunun sağlanması gerektiğini belirtti.

Din görevlilerinin sorunlarına işaret eden Çaluda, emekli olan din görevlilerinin yerine istihdam yapılmadığını belirterek, “İmamsız camimiz kalmasın. Din ve ahlak dersi öğretmenliğine pedagojisi olan üyelerin istihdam edilsin” dedi.