banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121002
ALTIN
307.503
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.8691
EURO
6.5525
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Günsel Araba Fabrikasını Ziyaret Etti

TAÇOY: “ÜLKEMİZ SANAYİSİNİ DE BU ALANDA BİR MERKEZ HALİNE GETİREBİLECEĞİ GERÇEĞİ OLDUKÇA HEYECAN VERİCİDİR.

Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Günsel Araba Fabrikasını Ziyaret Etti

TAÇOY: “ÜLKEMİZ SANAYİSİNİ DE BU ALANDA BİR MERKEZ HALİNE GETİREBİLECEĞİ GERÇEĞİ OLDUKÇA HEYECAN VERİCİDİR.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:18
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Günsel Araba Fabrikasını Ziyaret Etti
banner337

TAÇOY: “ÜLKEMİZ SANAYİSİNİ DE BU ALANDA BİR MERKEZ HALİNE GETİREBİLECEĞİ GERÇEĞİ OLDUKÇA HEYECAN VERİCİDİR."

“ÜLKEMİZ EKONOMİSİ İÇİN, SAHİP ÇIKMAMIZ, İNANMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ BİR SÜRECİN SONUNA GELDİK.”

Lefkoşa, 17 Şubat 20 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde üretilen Günsel arabalarının kendisi için mutluluk ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Günsel araba fabrikasını ziyaret eden Taçoy, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’de her üretim ve pazarlama hayaline sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, Kıbrıslı Türklerin bir yandan üretmek, diğer yandan da iç piyasaya yapacakları üretimle ihracat kalemlerini aşağıya çekmek zorunda olduklarını belirtti.

Günsel araç projesinin de buna uygun olduğunu, hem üreteceğini hem iç piyasadaki tüketimi aşağıya çekeceğini belirten Taçoy, elektrikli otomobil piyasasının her yıl devasa bir şekilde büyüdüğüne işaret etti.

Günsel’in, 2025’de 20 bin araç üretimi hedeflerken, dünya genelindeki yatırımcıların 2025’de, elektrikli araba ile 600 milyar dolarlık bir ekonomik büyüme hedeflediğini kaydeden Taçoy, bir Kıbrıslı Türkün bu gelişimi kavraması ve bu piyasaya, bu pazara ortak olma girişimi ile bir marka yaratmasının ancak gurur duyulacak, desteklenecek bir proje olduğunu ifade etti.

banner317
Taçoy şöyle devam etti:

“İlk milli ve yerli otomobil için Günsel ailesi 10 yıldır çalışıyor. Kendi açıklamalarından aktarmak istiyorum; 10 yılda109 mühendis, 1,2 milyon saat emek harcadı. 

Finansman, tamamen YDÜ bünyesinde karşılanıyor. 10 binin üzerinde parça bir araya getirilerek, B) üretimine 2021’de başlanacak. 2021’de hedef yılda 2 bin araba. 2025’de ulaşılmak istenen araç sayısı 20 bin.

Hem dış pazara açılacak ve ciddi bir döviz geliri adaya giriş yapacak, hem de ülkede üretilen elektrikli araç ile birçok hedefe ulaşılacak. Daha temiz bir çevre gözetilecek. Aynı zamanda ciddi bir akaryakıt giderinden tasarruf edilecek. Bunun dış ticaret açığına sağlayacağı katkıyı da göz ardı etmemeliyiz. 
Günsel ailesi hem teknik hem de ekonomik anlamda yüzlerce mühendisi ile bu projeye baş koydu. Kaynak aktardı. 

Bu ülkeyi seven, bu ülke insanına güvenen herkesin, projenin başarılı olmasını istediğini düşünüyorum. Ben de öyle yapıyorum.

Sayın Suat ve İrfan Günsel şahsında tüm YDÜ ailesini ortaya bu vizyonu, yürek ve emeği koydukları için tebrik ederim. Ortaya konan hedeflerin bir bir başarılması en büyük isteğimdir.

Ayrıca, yatırımın yaratacağı ihracat geliri, kurulmasına ön ayak olacağı otomotiv yan sanayinin oluşturacağı ekonomi ve sağlanacak istihdam sadece YDÜ’yü değil, ülkemiz sanayisini de bu alanda bir merkez haline getirebileceği gerçeği de oldukça heyecan vericidir.”

(RU/ŞEB)    FOTOĞRAFLI

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı
Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı
12 Firma 14. Kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na Katıldı
12 Firma 14. Kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na Katıldı
4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 1-8 Mart Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 1-8 Mart Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
Hür-iş Asgari Ücrete İtiraz Etti
Hür-iş Asgari Ücrete İtiraz Etti
Öksüzler, Bandabuliya Sahnesi’nde
Öksüzler, Bandabuliya Sahnesi’nde
Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor
Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor
Ydü’de Sergi…
Ydü’de Sergi…
“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek
“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek
Gübretaş Ve Türkiye Kredi Kooperatifleri Yöneticileri Kktc'de Buluştu
Gübretaş Ve Türkiye Kredi Kooperatifleri Yöneticileri Kktc'de Buluştu
Meclis Toplantısı Tamamlandı
Meclis Toplantısı Tamamlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim