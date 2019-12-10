Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’dan Şemiler’le İlgili Paylaşım

Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kanser tedavisi gördüğü sürede yazdığı günlükleri "Hikayem" adıyla kitaplaştıran Neriman Atai Şemiler’le ilgili facebook’ta anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Neriman Atai Şemiler'in kitabına sahip olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Taçoy, paylaşımında “Neriman Hanım'ın kanser tedavisi süresince yazdığı günlüklerden oluşan ‘Hikayem’i imzalı şekilde alma şansım oldu. Satışından elde edilecek olan gelirlerin kanserin erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihazların temini için bağışlanacağı ‘Hikayem’i edinmenizi tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.



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