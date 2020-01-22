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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı, 2 Tasarıyı Onayladı

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı, 2 Tasarıyı Onayladı

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:54
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı, 2 Tasarıyı Onayladı

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.
UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan Komite, gündemindeki Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü, madde madde oyladı ve oy birliği ile kabul etti. 
Meclisten verilen bilgiye göre, söz konusu Yasa Tasarılarının ivediliği olduğundan üçüncü okunuşunu da tamamladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti. 
Komite daha sonra, Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde oylamaya devam ediyor. Komite, Yasa Tasarısı’nı bir sonraki toplantısında yine ele almaya devam edecek.
Komite, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde çalışma yapıyor ve ayrıca Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı da gündemde yer aldı.
GENEL GEREKÇELER
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Sigortalar Yasası’na;  Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, Sosyal Güvenlik Yasası’na bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulmasını amaçlıyor.
Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi ise şöyle:
“Bu Yasa Tasarısıyla, Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası gelişen havacılık sektörü ile günümüz koşullarında eksik olan unsurları tamamlanmış ve Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi sonrasında oluşan sorunların giderilmesi, Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının  “Çalışma Ruhsatı” koşulları ve Sivil Havacılık Hizmetlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Buna göre Hava Yolu Taşıyıcılarının İşletmeciye yapacağı ödemeleri düzenleyebilmek için  “Kredili Ödeme” ve “Peşin Ödeme”  koşulları getirilmiştir. Kredili ödeme yöntemi ile Teminat Mektubu zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile İşletmeciye yapılacak ödemelerde yaşanan sorunların giderilmesi sağlanmıştır.

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Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının hizmetlerini gerçekleştirirken dairemiz müdürlüğü tarafından verilen “Çalışma Ruhsatı”  yasa tasarısı ile Ön İzine koşuluna bağlanmış ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulacak İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirme kıstasları belirlenmiştir. Ön izne bağlı olarak da Çalışma Ruhsatı koşulları yeniden düzenlenmiştir.  Ayrıca Uluslararası Standartlara uygun olarak,  yeni ‘A Grubu Çalışma Ruhsatı’ ve “B Grubu Çalışma Ruhsatı”  olarak geliştirilmiştir. 
“Sivil Havacılık Hizmetleri” olarak adlandırılan ve havalimanında Dairemiz tarafından verilen; Yer Hizmetleri A Grubu Çalışma Ruhsatı, B Grubu Çalışma Ruhsatı ve Pat Sahası Araç Kullanma Kartına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ayrıca Personel Tanıtma Kartı Ücret Tarifesine yeni olarak Geçici Görevli Kartı Ücreti de eklenerek devletin gelirleri artırılmıştır. Ayrıca Yer Hizmet Kuruluşları, Hava Taşıyıcılarının ve İşletmecini de denetimi düzenlenmiş ve buna göre de cezai müeyyideler getirilmiştir”.
Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi de şöyle;
“Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve yükümlülere açılım sağlanması amacıyla gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlülerinin, 2014 vergilendirme dönemi sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi tarafından vergilendirilen ve itiraz altında bulunan veya Gelir ve Vergi Dairesince itirazı tek taraflı olarak karar bağlanmış ve ödenmemiş vergi ve cezalarda indirim yaparak uzlaşı sağlamak hedeflenmiştir.
Bir işletmeye ait olup bilançolarında yer almayan sabit kıymetlerin, bilançolara kaydının yapılabilmesi veya kayıtlı olduğu halde gerçek değerinin altında kalan sabit kıymetlerin bilanço değerinin reel verilerle güncellenmesi ile vergi barışının sağlanması amaçlanmıştır.
2014 yılı ve öncesi dönemlere ait olup ödenmemiş kamu alacakları, kamu alacaklarına ilişkin ceza ve/veya gecikme zamlarında indirim yapılması ve ödeme hususunda peşin ödeme yanında tanınan taksit imkânı ile kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması ve ekonomik sıkıntı içindeki kamu borçlularına rahatlama getirilmesi hedeflenmiştir”.
Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi de şöyle:
“Şans Oyunları Yasası’nın günümüz koşullarına göre güncellenmesi, Yasa’daki kısıtlamaları ortadan kaldırmak suretiyle yatırımcının önünün açılmasının sağlanması ve mevcut Yasa’da sehven oluşan hataların giderilmesi amacıyla Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır” 
Komite toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Müdür Ayşe Avseven ve Avukat Özlem Başbuğ, aynı Bakanlık’tan Erçin Tekakpınar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Mustafa Ergüven, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Damla Sarper Karadeniz, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan Bahadır Mahmutoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Mustafa Sefi, Suna Avcı ve Peri Yüksel, Gelir ve Vergi Dairesi’nden Hatice Cabacaba, Sadiye Güçhan ve Devlet Planlama Örgütü’nden Mustafa Defteralı katılarak görüşlerini ifade ettiler.
UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığındaki toplantıya, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Kutlu Evren, CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Fazilet Özdenefe, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç ile TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı. 
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

 

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