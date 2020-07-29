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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

KÖY VE MAHALLE İHTİYAR HEYETLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI ONAYLANDI

29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:57
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
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KÖY VE MAHALLE İHTİYAR HEYETLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI ONAYLANDI

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısını görüştü.

Komite, ilk olarak “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” görüşerek oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” genel gerekçesi şöyle:

“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda “Muhtar ve İhtiyar Heyeti üyelerine Verilecek, Harç, Mali Katkı ve Cezalar”ı düzenleyen 14’üncü maddenin (4)’üncü fıkrasında yer alan: “Bakanlık, her yıl Devlet Bütçesinde gösterilmek koşuluyla, bu maddede belirtilen harçların yanında, her ay Muhtarlıklara yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %50 (yüzde elli)’si oranında mali katkı yapar” ibaresindeki %50 oranı, %75 olarak artırılmak suretiyle değiştirilmiştir”.

Komite, daha sonra Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nı görüştü ve madde madde oylamasına başladı.

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Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.  

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” genel gerekçesi şu şekilde:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”.

Komitenin “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili toplantısına İçişleri Bakanlığı ve Muhtarlar Birliği, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü komite toplantısına ise Maliye Bakanlığı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi; Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden davetliler katılarak komiteye görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili  Mesut Genç, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

 

 

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