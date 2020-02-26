Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

İKİ YASA TASARISI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, saat.10.30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de başlayan komite Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na da gündeminde yer verdi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından Kurum’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurum’un gelir ve giderlerini öngören Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 6/12 Sayılı “Elektronik Haberleşme Yasa’sı uyarınca hazırlanmıştır”

Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve yükümlülere açılım sağlanması amacıyla gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlülerinin, 2014 vergilendirme dönemi sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi tarafından vergilendirilen ve itiraz altında bulunan veya Gelir ve Vergi Dairesince itirazı tek taraflı olarak karara bağlanmış ve ödenmemiş vergi ve cezalarda indirim yaparak uzlaşı sağlamak hedeflenmiştir.”

Komite toplantısına, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan Kadir Bürüncük ve İlknur Gürşan, Maliye Bakanlığı’ndan Ahmet Manavoğlu, Hatice Cabacaba, SadiyeGüçhan ve Saadet Hüdaverdi katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili SalahiŞahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

(AK/ŞEB)