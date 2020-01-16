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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Sigortalar Ve Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüşüyor

Lefkoşa, 20 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi gündemiyle toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Sigortalar Ve Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüşüyor

Lefkoşa, 20 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi gündemiyle toplandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 12:47
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Sigortalar Ve Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüşüyor

Lefkoşa, 20 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi gündemiyle toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.00’da toplanan komite, söz konusu tasarılarla ilgili geniş bir çalışma yapıyor.

ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞENLERE YENİ ÖDEME PLANI

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Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik Yasası’na bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması amaçlanıyor.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası Tasarısı ise aynı adı taşıyan yürürlükteki yasaya bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması amacıyla hazırlandı.

Komite toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Müdür Ayşe Avseven ve Avukat Özlem Başbuğ katılarak görüşlerini ifade ettiler.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına başkan Atun yanında Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,  HP Milletvekili Mesut Genç ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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