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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Anıtkabir’de

Lefkoşa, 21 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Ankara temasları devam ediyor. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Anıtkabir’de

Lefkoşa, 21 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Ankara temasları devam ediyor. 

21 Şubat 2020 Cuma 14:30
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Anıtkabir’de
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Lefkoşa, 21 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Ankara temasları devam ediyor. 
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, TBMM  Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ile görüşüp TBMM bünyesinde temaslarda bulunan heyet, bugün de Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.
Komite Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fikri Toros ve beraberindeki heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Toros, ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şunları yazdı:

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“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi olarak huzurlarınızda bulunmaktan onur duymaktayız. KKTC tüm zorluklara rağmen demokratik, özgürlükçü ve katılımcı devlet yapısıyla yaşamakta kalkınmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ başta olmak üzere tüm ilke ve inkılaplarınıza bağlı kalarak Kıbrıs’ta ve dünyada kalıcı barışa olan inancını korumaktadır.Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun...”
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinde Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un yanısıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros,  UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç bulunuyor.
Heyete, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri İbrahim Avkan, Meclis Yasalar,Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Gülay Miralay ve diğer görevliler eşlik ediyor.
Heyetin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor. 
(TUĞ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

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