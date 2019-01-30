Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Ekonomi Maliye Bütçe Ve Plan Komitesi 2 Yasa Gücünde Kararname, 1 Tane De Yasa Değişikliği Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Ocak 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Ekonomi Maliye Bütçe Ve Plan Komitesi 2 Yasa Gücünde Kararname, 1 Tane De Yasa Değişikliği Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Ocak 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Ekonomi Maliye Bütçe Ve Plan Komitesi 2 Yasa Gücünde Kararname, 1 Tane De Yasa Değişikliği Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Ocak 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komite önce “Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele alıp, oybirliğiyle kabul etti.

Bu değişiklikle, Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında, kadrosuna bakılmaksızın filen tahsilat işlemlerini yapan personele brüt maaşlarının yüzde 2.5 oranında kasa tahsisatı verilmesi amaçlanıyor.

“Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ve “Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi görüştü. Komite daha sonra, her iki yasa gücünde kararnameyi ayrı ayrı görüşerek, oy birliğiyle onayladı.

Komite son olarak, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde oylamaya başladı. Komite, söz konusu yasa tasarısını görüşmeye bir sonraki toplantıda devam edecek. 

Yasa tasarısıyla, Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standartlarının yüksetilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve tekno girişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esasları düzenleniyor.

Toplantıya, HP Milletvekili Mesut Genç,  HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili  Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. 

 (GÖZ/FEZ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim