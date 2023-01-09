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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı

09 Ocak 2023 Pazartesi 20:33
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtti.

Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bununla birlikte çok yakındahayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığı ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgiedinebileceği ifade edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, yeni bir “toptan” satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağını hatırlattı.

(ŞEB) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca açıklanan 9 Şubat 2023 itibarıyla sebze ve meyvede toptan

09 OCAK 2023 TARİHİNDE TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE TOPTAN SATIŞ FİYATLARI.

E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU

ÜRÜNLERİN İSİMLERİ

BİRİM FİYATI (TL)

ÜRÜNLERİN İSİMLERİ

BİRİM FİYATI (TL)

AVAKADO

18.00

MANDARİN NOVA

BAKLA

50.00

MANDARİNKLEMENTİN

11.00

BEZELYE

50.00

MANDARİN YERLİ

BİBER ACI KIRMIZI

70.00

MARUL DÜZ

7.00

BİBER ACI YEŞİL

60.00

MARUL KIVIRCIK

8.00

BİBER ÇARLİ SARI

30.00

MARUL LOROLOSO KA

6.00

BİBER ÇARLİ YEŞİL

30.00

MARUL LOROLOSO YE

6.00

BİBER DOLMA

30.00

MAYDONOZ

4.00

BİBER KAPYA

38.00

NANE

7.00

NAR

20.00

BROKOLİ

16.00

MUZ YERLİ

25.00

*ÇİÇEK

8.00

PANCAR

17.00

ÇİLEK Kl.

80.00

PATATES TAZE

11.00

ÇİLEK Pk.

27.00

PATLICAN KIR.SERA

30.00

DERE OTU

6.00

PATLICAN SİY..SERA

25.00

DOMATES CHERİ

30.00

PATLICAN TOPAK..SERA

25.00

DOMATES SERA

15.00

PAMOLO

11.00

ENGİNAR

11.00

PAZI

5.00

FASULYE AYŞE

38.00

PORTAKAL ŞEKER

11.00

FASULYE BARBUN

45.00

PORTAKAL VAŞİNTON

11.00

FASULYE TAZE SERA

38.00

PORTAKAL YAFA

11.00

FASULYE SARI

45.00

PRATSA

7.00

GOLYANDRO

6.00

ROKKA

4.00

GÖMEÇ.

6.00

SALATALIK

15.00

GREYFURT

11.00

GULUMRA

7.00

SARIMSAK TAZE BAŞ

5.50

HAVUÇ

13.00

SARIMSAK İRİ

8.00

ISPANAK

5.00

KABAK

13.00

SARMA BEYAZ

11.00

KEREVİZ

11.00

SARMA MOR

17.00

KOLAKAS

25.00

SEMİZ OTU

8.00

LİMON

5.50

SOĞAN

LUVANA

7.00

SOĞAN TAZE

7.00

TERE OTU

6.00

TURP

5.50

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