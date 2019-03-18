Ekonomi ve Enerji Bakanlığı okullarda bilinçlendirme toplantıları başlatıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin Tüketici Birimi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda “tüketici haklarıyla” ilgili bilinçlendirme toplantıları başlatıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak “Tüketici Hakları” konulu bilgilendirme toplantılarında lise düzeyindeki 10 okula ziyaretler gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin, tüketici hakları konusunda daha fazla ve doğru şekilde bilinçlenmesi, gerek ailelerine, gerekse çevrelerine bu hakları aktarmasını amaçlayan toplantılarda, kusurlu mal ve kusurlu hizmetler için Tüketici Birimi altındaki “Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine” başvurulması gerektiği, ayrıca bu başvuruların nasıl ve hangi yöntemlerle yapabileceği aktarılacak.

Tüketici Birimi’nin okullarda yapacağı “Tüketici Hakları” konulu bilinçlendirme toplantıları programı şöyle: