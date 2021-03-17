banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında protokol imzalandı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolü imzalandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:15
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında protokol imzalandı
banner337
banner395

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanması nedeniyle Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı toplantı düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı tanıtım etkinliği  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer aldı. Başbakan Yardımcısı Arıklı tanıtımda yaptığı konuşmada, ODTÜ’nün üniversiteler arasında bir marka ve kalite sembolü olduğuna işaret ederek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın başta KALTEV ve TEKNOPARK çalışmaları ile bilgi ve teknolojiye dayalı yatırımlara öncülük yapacağına inandığını belirtti.

ARIKLI: KKTC’NİN ÖNÜ AÇILACAK

banner341
Arıklı, ASELSAN’ın Türkiye’nin teknoloji alanında dünyaya meydan okumasında cesaret veren bir dünya markası olduğunun ve KKTC’de faaliyet gösterip özellikle enerji sahasında işbirliği çalışmaları yapmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkedeki teknolojik eksikliklerden dolayı güneş enerjisinden yeterince faydalanılamadığını ifade eden Arıklı, eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda yapılacak çalışmalarla KKTC’nin önünün açılacağını ve işbirliği sayesinde enerji açığının kapanmasına katkı konulacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Arıklı’nın konuşmasının ardından ASELSAN Entegrasyon ve Otomasyon Müdürü Uğur Türkoğlu ve Aselsan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürü Ersel Ercek tarafından yapılan enerji sistemleri ve akıllı şebekeler, KKTC elektrik şebekesi analiz çalışmaları, amaçlar ve hedefler ile ilgili sunumlar yapıldı.

Sunumların tamamlanmasından sonra işbirliği protokolünün imzalanması anısına toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 17:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çevrimiçi seminer düzenledi
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çevrimiçi seminer düzenledi
Dikkat! Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Haftalık hava raporu
Haftalık hava raporu
Avcı: “112 ambulans ağımız gururumuzdur”
Avcı: “112 ambulans ağımız gururumuzdur”
Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus sokağın asfalt dökümünü tamamladı
Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus sokağın asfalt dökümünü tamamladı
Prof. Dr. Ünyayar: “Proxalutamide, covid-19 ölüm riskini azaltan ilaç olarak umut veriyor”
Prof. Dr. Ünyayar: “Proxalutamide, covid-19 ölüm riskini azaltan ilaç olarak umut veriyor”
CTP DISI’yi ziyaret etti
CTP DISI’yi ziyaret etti
Arıklı, Büyükdede ile görüştü
Arıklı, Büyükdede ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu
Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim