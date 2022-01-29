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Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Gönyeli ve Yenikent’teki bazı mahallelerde elektrik tadilatı tamamlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Gönyeli ve Yenikent’te en uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan mahallelerdeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:30
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Gönyeli ve Yenikent’teki bazı mahallelerde elektrik tadilatı tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, en yaygın ve uzun süreli kesintilerin yaşandığı mahallelerde, tadilatların 29 Ocak Cumartesi günü tamamlanmasının öngörüldüğü ancak çalışmaların dün tamamlandığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlandığı bölgelerin Soylu Sokak Ülkü Sokak,Menekşe Sokak, Kuğu Sokak, Nisan Sokak, Tomurcuk Sokak, Ege Sokak, Petek Sokak, İpek yolu Sokak, Okyanus Sokak, İşlek Sokak ve Emek Sokak olduğu belirtildi. 

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Bölgenin enerji sorunun tamamının 4 Şubat Cuma tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Opel arası orta gerilim kablo kazı işleri, Gönyeli içinde orta gerilim kablo döşeme işlerine başlandığı kaydedildi.

Ekonomi ve Enerji  Bakanı Sunat Atun, “arıza giderilmesi ve ek hat tesis edilmesi” çalışmalarının Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda takvimlendirildiği gibi devam ettiğini belirtti. Atun, belirtilen bölgelerin hat takviyesinin, daha önce ifade edildiği gibi bugün tamamlandığını kaydetti.

Gönyeli ve Yenikent bölgesinin altyapı yatırımlarının son dört yılda ihmal edildiğini belirten Atun, “Bölgede güncelliğini kaybetmiş yetersiz bir altyapı söz konusudur. Bu kötü durumdan süratli bir şekilde kurtulacağız. Kalan bölgelerde sorunun tam olarak giderilmesi için de daha önceki duyurumuzda ifade ettiğimiz üzere gibi birkaç günlük bir zamana ihtiyaç kalmıştır” dedi. 

Atun, bölge halkının kesintisiz ve kaliteli elektriğe kavuşması için sistemin dağıtım kalitesinin artırılması gerektiği, bunun için yüksek kapasiteli trafo yatırımı için ihaleye çıkılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 30.01.2022 01:36
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