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Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’dan değerlendirmeler

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ekonomik gelişmeyi sağlamayı temel görev saydıklarını vurguladı..

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’dan değerlendirmeler

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ekonomik gelişmeyi sağlamayı temel görev saydıklarını vurguladı..

03 Ekim 2019 Perşembe 15:04
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’dan değerlendirmeler

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ekonomik gelişmeyi sağlamayı temel görev saydıklarını vurgulayarak, “2020- 2035 misyonumuz var. Bu vizyonunu herkes yakinen takip etsin. Bu proje ile birlikte yeni istihdam alanları açmak için bu projeyi yapıyoruz” dedi.
Verilen bilgiye göre, Bakan Taçoy katıldığı bir televizyon programında projelerini değerlendirdi. Enerji, tarım gibi birçok konuda açıklamalarda bulunan Taçoy, Kıb-Tek’le ilgili de konuştu.
Taçoy, “Kıb-Tek bu mantıkla gitmez. Aktüeryel denge kendini tamamlayamayacak. Zam yapmayla bu iş çözülmez” dedi.

2020- 2035 MİSYONUMUZ VAR.
Ekonomik ağırlıklı bir gelecek tasarlamayı hedeflediklerini kaydeden Taçoy,  “2020- 2035 misyonumuz var. Türkiye’ye kabul ettirdik. Gelen misyon şeflerine fikrimizi anlattık, hepsi tarafından kabul gördü. Dünya bankası yetkilileri de bu işi bizimle birlikte yapmak istediklerini söyledi. 2020-2035 vizyonunu herkes yakinen takip etsin. Bu proje ile birlikte yeni istihdam alanları açmak için bu projeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Taçoy şunları da söyledi:
 “Misyon şeflerine şunu söyledim; “Kıbrıs Türk halkının ekonomik yolda önünde duvar, paslanmış pencere var, tek başına o duvara yükleniyor ama pencere açılmaz, hep birlikte yapalım mı? Suç Gelirlerini Engelleme Yasası’nı yapalım, sen bana çifte vergilendirme anlaşması yaptın mı? Yapmazsan her para kara para. Onun için ülkeye gelen her para kara para.”

“MODERN TARIMA GEÇİLMELİ”

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Tarım ile ilgili konuşan Taçoy, modern tarıma geçip, üretim yapılması gerektiğini söyleyerek, örnek domateslerin ilk olarak otellere, sonra askere, sonra da vatandaşa geldiğini belirtti ve planlı bir şekilde nasıl hareket edileceğinin çalışmasını yaptıklarını kaydetti. 

“HESAPLAR EL İLE YAPILIYOR”
KIB-TEK ile ilgili konulara değinen Taçoy,  güneş enerjisi hesaplarının elle yapıldığını vurgulayarak “Güneş enerjisi sistemleri hesaplar elle yapılıyor” dedi. Taçoy, bir aylık faturalandırılan miktarı öğrenmek istediğini ve bunun için ne kadar tahsilat yapıldığını sorduğunu kaydetti ve yanıt alamadığını belirtti. 

“BANA MARKA İŞARET ETMEYİN”
“KIB-TEK personeli şunu bilecek, yüzde 45-55 üretim kısmı sizde, özelleştirme yapılmayacak” diyen Taçoy, pahalı üretim yapıldığını ve sistemin ucuzlaması gerektiğini kaydetti. 
Taçoy, 60 megavata ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın 4 jeneratör alınmasını istediğini söyleyerek, “Tamam makine alalım. Kriterler koy. Sen ‘şu makineyi alacaksın, şu marka alacaksın’ deme. Ben bunu karşılayacağım. Bana herhangi bir markayı işaret etmeyin. Bunun içinde güneş enerjisi mi olsun, yoksa makine devam mı etsin, ben karşılayacağım” dedi.

“TEDBİR ALALIM”
“KIB-TEK bu mantıkla gitmez aktüeryel denge kendini tamamlayamayacak” diyen Taçoy, zam yapmayla bu işin çözülmeyeceğini, idarenin zam istediğini kaydetti. 
Taçoy, “Hiç bir değişiklik olmazsa 2020 sonunda maaş alan; 550 çalışan, 480 emekli olacak. Birebir denge,  yeni istihdamlar yapılacak. Personel gideri artacak. Tedbir alalım, bu konu tümümüzü ilgilendirir” dedi. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2019 18:40
Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy Değerlendirme
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