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Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı tüpgaz dağıtım şirketleri ile görüştü

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüpgaz dağıtım şirketleri ile görüştü.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:00
Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı tüpgaz dağıtım şirketleri ile görüştü
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüpgaz dağıtım şirketleri ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret eden şirketlerin heyetleri, taleplerini iletti ve tüzük değişikliği konusunda alınması gereken önlemleri sundu.

Erhan Arıklı da ziyarette yaptığı konuşmada, tüpgaz dağıtım şirketlerinin taleplerini dikkate aldıklarını ifade ederek, bayramdan sonra tekrar bir araya gelerek özellikle tüzük değişikliği konusunda istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

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Arıklı, sektörün pandemi nedeniyle yaşadığı zararların ve kayıpların farkında olduklarını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde daha verimli ortam yaratılması adına tekrar bir araya geleceklerini aktardı.

Böyle bir dönemde zam yapmanın mümkün olmadığının kendilerine iletildiğine dikkat çeken Arıklı,  bu konuda anlayışla karşılandıklarını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bir süre daha böyle devam edeceğini, bayramdan sonra yeniden bir araya gelip sağlıklı bir ortamda taleplerin yerine getirilmesi için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 19:38
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