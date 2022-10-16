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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 4 aylık icraatlarını açıkladı

16 Ekim 2022 Pazar 15:15
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 4 aylık icraatlarını açıkladı

Amcaoğlu: “Projeler üretip sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, göreve geldikleri günden bu güne geçen dört aylık sürede bakanlığının icraatlarını ve çalışmalarını anlattı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sorumluluk alanında olan birçok konuda projeler üretip sorumluluklarını yerine getirmektedir. Uzun süredir yapılmayan yasal mevzuatları tamamlayıp, Meclis’e göndermektedir” dedi.

-“Hedefe yönelik faaliyetleri sürdürmekte kararlıyız”

Bakan Amcaoğlu, Ekonomik İşbirliği Protokolü ve Türkiye Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokol hakkında bilgi verirken, amaçlarının, hedeflere göre gerekli olan faaliyetleri sürdürmek olduğunu ifade etti.

Bakan Olgun Amcaoğlu, bu kapsamda hangi faaliyetlere odaklandıklarını anlattı.

-“Sanayi Bölgeleri Yasası tamamlandı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Sanayi Bölgeleri Yasası’nın bakanlık tarafından tamamlandığını ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy birliği ile geçtiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, yeşil ve sürdürülebilir enerjiye büyük önem verdiklerini hatırlattı. Yasanın buna özen gösterdiğini ekledi.

-“Hal Yasası Meclis Alt Komitesi’ne getirildi”

Uzun zamandır tartışılan Hal Yasası’nı yeniden gündeme getirdiklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’ye sunulduktan bir ay içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda bu yasanın hayata geçeceğini söyledi.

- “Enerjide ülkenin önü açılacak”

Bakan Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu ile enerji sektöründeki uzun vadeli planlama ve enerji stratejisi eylem planıyla ülkenin önünü açacak bir yasanın hazırlandığını dile getirirken, “uzmanlar ve bilirkişilerin enerji sektörüne yön vermeleri bu yasa ile sağlanacaktır” dedi.

-“Enerji Dairesi Yasası da hazır”

Bakan Amcaoğlu, “Enerji planı, bir devlet politikası haline getirilecek. Enerji Dairesi, Enerji Üst Kurulu’na destek sağlayacak ve Enerji Üst Kurulu’nun aldığı kararları yürütecek. Enerji Dairesi Yasası da İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmek üzere hazır hale getirildi” diye konuştu.

-“Enerji Verimliliği Yasası Alt Komite’ye sunuldu”

Enerji Verimliliği Yasası’nın çok uzun zamandır ülkenin gündeminde olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, bu yasanın bakanlık tarafından hazır hale getirildiğini ve Meclis Alt Komitesi’ne sunulduğunu belirtti.

-“Elektrikli Araçlar Yasası’nın mutlaka olması lazım”

Bakan Amcaoğlu, “Elektrikli Araçlar Yasası’nın mutlaka olması lazım. Bu yasa olmadığı için ülkemizde bu alanda gerekli gelişmeler yapılamıyor hatta engelleniyor” diyen Bakan Amcaoğlu; “Yeni Dünya düzeninde eletrikli araçlar ciddi trend oluşturmaktadır. KKTC, bundan uzak kalamaz. Bakanlığımız, çalışmalarını yapmıştır ve ilgili yasayı sektörle paylaşacak noktaya getirmiştir” dedi.

-“Aselsan ile yeni yatırımların önü açılacak”

Teknoloji alanında ihracata yönelik çalışmalar yapabilmek için Aselsan ile protokoller imzalama noktasına gelindiğini de ifade eden Bakan Amcaoğlu, üç farklı alanı kapsayan bu anlaşmalar neticesinde yeni iş alanları ve ihracata yönelik teknolojik yatırımların önün açılacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu “Girişimciler ve yaratıcı fikirler bizim için çok önemlidir. Çok değer veriyoruz. Yeni girişimcilerin, yeni fikirlerle iş kurmalarını sağlayacak yeni hibeler sağlanmıştır ve bu konuda duyurular yapılmıştır” dedi.

-“Akaryakıtta otomasyona geçilecek”

Olgun Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Ayrıca akaryakıtta otomasyona geçilmesi için gerekli denetim sistemi, şirketlerle görüşülmüş ve anlaşma sağlanmıştır. Bu otomasyonun devreye girmesi ile devlet, örneğin, her an benzin miktarının seviyesini görme imkanına kavuşacaktır. Bu konuda 142 akaryakıt istasyonunu her 30 saniyede bir denetleyebilecek ve kayıt dışılığın önüne geçecek sistem altyapısı bitirilmiştir. Akaryakıt ithal eden iki ithalatçı şirketle önceden varılmış olan mutabakat neticesinde bu sistem Kasım ayı sonunda hizmete sokulacaktır.”

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Son Güncelleme: 16.10.2022 21:57
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