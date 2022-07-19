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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

19 Temmuz 2022 Salı 14:30
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, içinde bulunulan  zor günleri aşmak için ekonomik alanda ellerinden gelen çabayı kararlı bir şekilde harcadıklarından kimsenin şüphe duymamasını istedi.

Amcaoğlu,  20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün gerçek anlamıyla bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu kaydeden Amcaoğlu, tüm dünyanın ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde bulunduğunu, KKTC’nin de bu durumdan nasibini aldığını ifade etti ve bu sebeple 48’inci yılda burukluk yaşadıklarını belirtti .

Amcaoğlu’nun mesajı şöyle:

“Halkımız, tam 48 yıl önce bugün, yıllarca çektiği acılardan kurtulmanın büyük mutluluğunu yaşamıştır. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan etmiştir. Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile kendi devletini kurmuştur ve yaşatmakta da kararlıdır.

İçinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için ekonomik alanda elimizden gelen çabayı kararlı bir şekilde harcadığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile sıkıntıları hep birlikte aşacağız.

Bu vesileyle barışın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 48’nci yıldönümünde, bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimizi minnet duyguları ile selamlarken, tüm halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım”.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 16:49
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