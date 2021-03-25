Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Toplantıda, komite gündeminde bulunan yasa gücünde kararnameler görüşülerek, bazılarının komite gündeminden çıkarılması için rapor hazırlandı ve Genel Kurul’un Gündemine sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ve Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven katıldı.





