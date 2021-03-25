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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 9:30’da toplandı. 

25 Mart 2021 Perşembe 14:30
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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Toplantıda, komite gündeminde bulunan yasa gücünde kararnameler görüşülerek, bazılarının komite gündeminden çıkarılması için rapor hazırlandı ve Genel Kurul’un Gündemine sevk edildi.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ve Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven katıldı.

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UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yer aldı.

 

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Son Güncelleme: 25.03.2021 16:20
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Ve Plan KomitesiMaliyeEkonomi
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