Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.00’da toplandı.
Komite, gündeminde bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ın genel görüşmesine devam etti.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:
Komite toplantısına, davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığından Özdemir Kalkanlı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinden Şifa Karahasanoğlu, Gelir ve Vergi Dairesinden Ahmet Acaroğlu ve Hatice Cabacaba, Gümrük ve Rüsumat Dairesinden Cemal G. Beyazbayrak, Polis Genel Müdürlüğünden Evren Er, Hukuk Dairesinden Gözdem Çeliker ve Bankalar Birliğinden Halil Okur ve Erkan Raif katılarak görüş ve öneriler sundu.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.