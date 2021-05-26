Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

KOMİTE EMEKLİLİK (DEĞİŞİKLİK) VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARILARINI GÖRÜŞTÜ
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da yer aldı.