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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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KOMİTE EMEKLİLİK (DEĞİŞİKLİK) VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARILARINI GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

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Meclisten verilen bilgiye göre, komite gündeminde bulunan “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’’ ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’’nı görüştü. Tasarılarla ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da yer aldı.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 16:25
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