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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi heyeti TBMM’de…

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi heyeti TBMM’de…

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’da temaslarda bulunuyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 14:08
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi heyeti TBMM’de…
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ATUN: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ANAVATAN’IN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VE MEHMETÇİĞİN VARLIĞINDAN VAZGEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki heyet, bu kapsamda Mustafa Savaş başkanlığındaki TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

SAVAŞ

Görüşmede bir konuşma yapan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, KKTC’den komite üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu vesileyle iki ülke arasında müstesna bağların daha da güçlendiğini ifade etti.

ATUN

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun da konuşmasında, TBMM’de bulunmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ederek, komite hakkında bilgiler verdi.

Ülkedeki bütçe rakamları hakkında bilgiler veren Atun, daha çok gidilecek yol olduğunu kaydetti.

KKTC ekonomisinin anavatan Türkiye’nin desteğiyle büyüyen bir ekonomi olduğuna işaret eden Atun, son 10 yılda yapılan reformlarla yerel gelirlerle yerel giderlerin karşılanması noktasında bir sonuç elde edildiğini söyledi.

Atun, son 10 yılda gerçekleştirilen reformlarla birlikte bütçe açıklarının daha sürdürülebilir bir noktaya geldiğini ifade ederek, gayrı safi milli hasılaya bakıldığında son 10 yılda yüzde 15’lerde olan bütçe açıklarının 2017’de denk seviyeye geldiğinin görüldüğünü vurguladı.

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Geçtiğimiz dönemlerde yapılan su temin projesi başta olmak üzere doğal gaz arama projeleri ve enerji nakil projelerinin KKTC için anlamı ve önemi çok büyük projeler olduğuna işaret eden Atun, bu projelerin KKTC’ye ekonomik olarak büyük değerler kattığını ve katacağını belirtti.

Atun, Gazi Meclis olan TBMM’de bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, TBMM Komisyonu’nu KKTC’de de ağırlamak istediklerini dile getirdi.

KKTC HEYETİ ONURUNA YEMEK

Temaslar kapsamında daha sonra TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem tarafından KKTC heyetine yemek verildi.

Yemekte konuşan Orhan Erdem, KKTC’nin bağımsız bir ülke olduğunu, Türkiye olarak her zaman Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını korumak noktasında yanlarında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Erdem, KKTC’nin başarıyla ilerlemesinin en büyük dileklerini olduğunu söyleyerek, konuk heyeti ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sunat Atun da burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin kardeş olduğunu ancak bunun ötesinde Türkiye’nin kendileri için Anavatan olduğunu vurgulayarak, bu bilinçle çalıştıklarını söyledi.

KKTC’nin her geçen gün daha da gelişerek ileriye gittiğini belirten Atun, iki ülke arasında sadece ekonomik değil sosyal ve siyasi ilişkilerin de manevi boyutlarda birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Atun, Kıbrıs Türkü’nün Anavatanın’ın garantörlüğünden ve Mehmetçiğin varlığından vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinde Komite, Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un yanı sıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç bulunuyor.

Heyete, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri İbrahim Avkan, Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Gülay Miralay ve diğer görevliler eşlik ediyor.

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Son Güncelleme: 20.02.2020 22:27
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