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Ekonomi Kurulu toplantısı tamamlandı

24 Ağustos 2021 Salı 19:15
Ekonomi Kurulu toplantısı tamamlandı

BAŞBAKAN SANER: “MÜSTEŞARIM BAŞKANLIĞINDA KOMİTELER KURULARAK BU HAFTA ÇALIŞMAYA BAŞLANACAK”

Başbakan Ersan Saner’in ekonomik örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla başkanlık ettiği Ekonomi Kurulu toplantısı tamamlandı.

Başbakan Saner, olumlu bir toplantı yaparak ülkedeki olaylara ve ekonomiye bakış açılarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, tüm ekonomik örgütlerin ortaya koyduğu görüşlerin ayrıntılı değerlendirilmesi için müsteşarı başkanlığında komiteler kurularak bu hafta çalışmaya başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Saner, bu komitelerde yapılacak görüşmelerin ardından hükümetin tavrının ne olacağının örgütlerle paylaşılacağını söyledi.

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Saner, özellikle eğitim ve turizm sektörlerinin önünün açılması için çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ifade ederek Kovid-19 salgını sürecinde yaptıklarını aktardı ve esnafa desteklerinin süreceğini ifade etti.

Saner, turizmin önünün açılması için her türlü kararı almaktan hiçbir şekilde imtina etmeyeceklerini de vurguladı.

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Son Güncelleme: 24.08.2021 19:24
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